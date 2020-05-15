Finlandiya Başbakanı Marin: "Sağlık yetkilileri salgında ikinci dalgayı bekliyor"

Finlandiya Başbakanı Sanna Marin yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında normale dönüş sürecine yönelik temkinli olmaları gerektiğini belirterek sağlık yetkililerinin salgında ikinci dalgayı beklediklerini belirtti.

Finlandiya Başbakanı Sanna Marin, hükümetin yeni tip korona virüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında yapılan çalışmaların ayrıntılarını kamuoyu ile paylaşmak amacıyla Ulusal Sağlık ve Refah Enstitüsü (THL) yetkililerin katılımıyla basın toplantısı gerçekleştirdi. Başbakan Marin, günlük hayatı kolaylaştırma konusunda temkinli olmaları gerektiğini ifade etti. Başbakan Marin mevcut enfeksiyon oranı verilerine dayanan matematiksel modelleri işaret ederek sağlık yetkililerinin yaz aylarında vaka sayısında hafif bir düşüş beklediğini, sonbaharda ise ikinci bir dalga beklediğini dile getirdi. İkinci dalga durumuna ülkenin çok iyi hazırlanmasını umduğunu ifade eden Marin, sıkı önlemlere gerek duyulmayacağını kaydetti.

Salgının ülkede baş göstermesinden bu yana hükümet olarak sürü bağışıklığı seçeneğini devre dışı bıraktıklarını ve alınan tedbirlerle virüsün yayılmasını önlemeye çalıştıklarını belirten Marin, "Bu savaşı kazanmak ve virüsten kurtulmak istiyoruz" diye konuştu.

Finlandiya Ulusal Sağlık ve Refah Enstitüsü (THL) Başhekimi Taneli Puumalainen ise iyileşen kişi sayısının tespit edilen yeni vaka sayısından daha hızlı arttığını belirtti.

Öte yandan THL tarafından yapılan son açıklamaya göre, ülkede korona virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 293’e, toplam vaka sayısı ise 6 bin 228’e yükseldi. Ülkede virüsü yenerek sağlığına kavuşanların sayısı ise 5 bin olarak açıklandı.