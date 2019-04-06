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Fındıkta ‘kozalak akarı’ zararlısına karşı üreticiler bilgilendiriliyor

Fındık ürününün ana zararlısı olan ‘fındık kozalak akarı’ alı zararlısına karşı üreticiler bilgilendiriliyor.

06 Nisan 2019 Cumartesi 16:20
Fındıkta ‘kozalak akarı’ zararlısına karşı üreticiler bilgilendiriliyor

Fındık ürününün ana zararlısı olan ‘fındık kozalak akarı’ alı zararlısına karşı üreticiler bilgilendiriliyor.


Ordu’nun Perşembe ilçesinde fındık kozalak akarı ve mayıs böceği olarak tabir edilen zararlıya karşı üreticiler, zirai ve kimyasal mücadele konusunda bilgilendiriliyor. Uzmanlar, kozalak akarlarının kışı, halk arasında gül olarak bilinen tomurcuklarda geçirip, Nisan ortalarından itibaren, sürgün uçlarındaki yeni meyve ve yaprak gözlerine geçmeye başladıktan sonra çoğalıp verimi büyük oranda azalttığına dikkat çektiler.


Uzmanlar, “Zararlı ile kış döneminde dallardan elle toplanarak mücadele başlatılıp, bir dalda 5 kozalak akarı bulunduğunda Nisan ayından itibaren de kimyasal kullanımı gerekiyor. Son yıllarda yoğun olarak görülen ve kışı yere dökülen yapraklarda ve bitki artıklarında geçiren küllenme hastalığı, hava sıcaklığının yükselmesi ile birlikte çoğalıp artıyor. Hastalığın şiddetini ve yayılışını azaltmak için düzenli budama ve dip sürgünü temizliği yaparak güneşlenme ve hava sirkülasyonunu sağlıyor. Yapraklar 2 santimetre çapındaki büyüklüğe ulaştığı anda koruma mücadelesine başlayıp sonrasında ise tekrarlanan farklı etken maddeye sahip ilaçların kullanılması hastalıktan korunmak için büyük önem arz ediyor” dediler.

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Haber Tarihi: 06 Nisan 2019 Cumartesi 16:20
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