Fındık üreticileri fiyat beklentilerini açıkladı

Ulusal Fındık Konseyi Yönetim Kurulu Üyesi Levent Şahin Başaran, fındık üreticilerinin rekolte ve fiyatın açıklanmasını beklediklerini belirterek, "Bizim üretici olarak fiyat beklentimiz 14-15 lira. Üreticinin masrafları, mazot ve harmanlama giderlerimiz ortada. Bunlar bu şekildeyken 14-15 lira gibi bir rakam fındık için yüksek bir rakam değil. Kimseyi rahatsız edici bir rakam da değil." dedi.

Başaran, fındıkta bakım işlemlerinin tamamlandığını, hasat için son çalışmaların yapıldığını söyledi.

Fındık üreticisinin bir belirsizlik içinde olduğunu dile getiren Başaran, şöyle devam etti:

"Fındıkta iki önemli nokta var. Biri rekolte, diğeri fiyat. Rekoltenin çok yüksek olduğu dönemlerde birçok kesimden rekolte tahmini yapılıyordu ama bu yıl bir türlü rekolte açıklanmadı. Biz tahminleri ve sonuçları aşağı yukarı bilmemize rağmen resmi olarak böyle bir hakkımız olmadığı için açıklama yapamıyoruz. Resmi olarak bu tahminleri yapacak kurum Türkiye İstatistik Kurumudur. Fındık hasadına çok az bir zaman kalmasına rağmen halen piyasada fiyat oluşmamış. Rekolte açıklanması ve fiyat beklentisi var çiftçilerde. Şu an insanlar fındık bahçesinde çalışıyor fakat hasat edecekleri ürünü ne kadara satacaklarını bilmiyor. Bu muğlak durumun ortadan kalkması lazım. 'Fındık serbest piyasa şartlarında belirlenecek.' denildi ve öyle oluyor ama her ne kadar serbest piyasa şartlarında belirlenecek olsa da üstü kapalı ve belirsiz bir ortamın olmaması lazım."

FİYAT BEKLENTİMİZ 14-15 LİRA

Fındıkta önemli oranda rekolte kaybı olduğunu söyleyen Başaran, "Hem Batı Karadeniz hem de Doğu Karadeniz'de haziran ayının ortalarında bahçede gördüğümüz fındığı şu an göremiyoruz. Büyük bir rekolte kaybı söz konusu. Çiftçilerimiz hasat öncesi hazırlıklarını yaptılar. Bunların hepsi bir maliyet ama çiftçi fiyat bilmiyor." diye konuştu.

Başaran, şunları kaydetti:

"Bizim üretici olarak fiyat beklentimiz 14-15 lira. Bu yüksek bir beklenti değil, maliyetlere baktığımızda fındık için çok yüksek bir rakam değil. Üreticinin masrafları, mazot ve diğer harmanlama giderlerimiz ortada. Bunlar bu şekildeyken 14-15 lira gibi bir rakam fındık için yüksek bir rakam değil. Kimseyi rahatsız edici bir rakam da değil."

Başaran, üreticinin temel ihtiyaçlarını karşılayabilmesi için piyasada bu rakamın oluşması gerektiğini vurguladı.