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Fındık haftanın son gününde serbest piyasada 14,5 liradan işlem gördü

Serbest piyasada hafta içinde 14 lira bandına kadar gerileyen fındık haftanın son gününde serbest piyasada 50 kuruş yükselerek 14,5 liradan işlem gördü.

06 Eylül 2019 Cuma 16:46
Fındık haftanın son gününde serbest piyasada 14,5 liradan işlem gördü

Serbest piyasada hafta içinde 14 lira bandına kadar gerileyen fındık haftanın son gününde serbest piyasada 50 kuruş yükselerek 14,5 liradan işlem gördü.


Piyasadaki düşüş hakkında değerlendirmede bulunan Giresun Ticaret Borsası Başkanı Hamza Bölük, “Piyasaya yeni çıkan ürünler ilk anda pahalı, sonrasında ise gerilemeye başlar. Fındıktaki gerileme de bundan kaynaklanıyor. Piyasa zamanla kendi dengesini kuracaktır” dedi.


Devletin fiyat konusunda müdahaleyi sezonun başında yaptığını belirten Bölük, “Devlet müdahalesini zaten yapmış durumda. Eğer bugün üretici piyasadaki fiyatı beğenmiyorsa TMO vasıtasıyla devlete teslim edecek, böylelikle devletin alım fiyatı olan 17 liradan satmış olacak. Fiyatın gerilemesinin birçok nedeni var. Burada hangi üründe olursa olsun ilk çıkan ürün pahalıdır ve daha sonra hasat çıkmaya başladıkça ürünün fiyatı bir miktar kayar. Şu anda fındıkta yaşanan bu. Bunu da ‘fiyat düşmüş’ olarak algılamayı çok doğru bulmuyorum yani piyasa bir yerde kendi dengesini kuracaktır ki, diğer yandan Toprak Mahsulleri Ofisinin 17 liraya aldığı bir ürün bu sonuçta. Ben çok fazla bir fiyat düşüşü yaşanacağını düşünmüyorum” şeklinde konuştu.


"Emanete fındık bırakılacaksa orası lisanslı depo olmalıdır” diyen Bölük, “İstiyoruz ki üreticilerimiz lisanslı deponun artılarından faydalansın. Üreticilerimiz bu anlamda yüzde 2 stopaj vergisini ödemiyor üründe, lisanslı depoya emanet olarak teslim ettiği fındıkta aldığı senetle gidip Ziraat Bankasında yüzde 75’ine kadar varan ‘0’ faizler 9 ay vadeli kredi kullanabiliyor. Böylelikle de ürünü satmak mecburiyeti ortadan kalkıyor. 6 ay boyunca hiçbir şekilde kira ödemiyor, ondan sonrasına sadece kilo başına aylık 10 lira ödüyor. Yani buranın birçok avantajı var. Biz üreticilerimize eğer fındığı emanete vereceklerse lisanslı depoya vermelerini arzu ediyoruz” ifadelerini kullandı.


Tirebolu Ziraat Odası Başkanı Erim Yaman ise yaşanan fiyat düşüşlerinin iki ana faktörü olduğunu ifade etti. Yaman, bunlardan birinin gurbetçilerin fındığı erken satması, diğerinin ise hava koşullarından dolayı iyi kurumayan fındıkların kalitesinde yaşanan düşüşler olduğunu kaydetti.

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Haber Tarihi: 06 Eylül 2019 Cuma 16:46
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