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Fındık fiyatı düşüşünü sürdürüyor

Giresun’da kabuklu tombul fındığın fiyatı düşmeye devam ediyor.

03 Eylül 2019 Salı 12:09
Fındık fiyatı düşüşünü sürdürüyor

Giresun’da kabuklu tombul fındığın fiyatı düşmeye devam ediyor. Haftaya 15 liranın üzerinde başlayan fındık fiyatı 14.30 ila 15 lira aralığına kadar geriledi.


Fındık fiyatını kalitesinin belirlediğini kaydeden fındık tüccarı Hüseyin Kahraman, “Fındık şuan serbest piyasada 14.30 ila 15 lira arasında değişen fiyatlarla alıcı buluyor. Fiyatını belirleyen ise kalitesidir. Şuan fındık fiyatı şudur diyemeyiz. Fındığa bakıyoruz randımanına göre, kuruluğına göre içerisindeki çatlak ve çürüğe göre fiyat veriliyor. Bu fiyatlar ise 14.30 ila 15 lira arasında değişiyor. En kaliteli ve kurumuş fındığı 15 liradan alabiliyoruz” dedi.


Serbest piyasada fındık fiyatının düşmesini değerlendiren Sezgin Kumaş ise “Serbest piyasada dün 15 liranın üzerinde fındık alınırken bugün 14.30 lira seviyesine düştü. Bunun bir çok nedenleri vardır. Mesela gurbetçilerin fındığını satmaya başlaması, okul ihtiyaçları için üreticilerin yoğun olarak pazara fındık indirmesi var. Bunların dışında en önemlisi ise bizim atış yaptığımız daha büyük firmaların parasal olarak dönüş yapmamalarıdır. Fındık alıcıları temkinli yaklaşıyor. TMO’nun piyasadan yoğun fındık alışı yapması halinde ve gurbetçilerin dönüşünün ardından fiyatlar biraz yükselebilir diye düşünüyorum” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 03 Eylül 2019 Salı 12:09
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