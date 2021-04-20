Tarım ve Orman Bakanlığı’nın konuya ilişkin açıklamaları yakından takip ediliyor. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından çiftçilere yapılan fındık destek ödemeleri için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Peki, fındık destek ödemeleri ne zaman? Tarım ve Orman Bakanlığı açıklama yaptı mı?

Fındık destek ödemeleri ne zaman?

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından organize edilen fındık destekleme ödemeleri genellikle her yıl nisan ayında yapılmaktadır. Bu ödemelerden önce hak sahiplerine ayrıca mazot ve gübre desteği ödemesi de yapılmaktadır.

2021 Nisan ayı illerin fındık fiyat listesi şu şekilde;

Akçakoca fındık fiyatları; 18,40 tl-23,80 tl

Çarşamba fındık fiyatları; 21,50 tl-23,50 tl

Düzce fındık fiyatları; 18,40 tl-23,80 tl

Fatsa fındık fiyatları; 22,50 tl-24,60 tl

Giresun fındık fiyatları; 22,50 tl-25,50 tl

Kocaeli fındık fiyatları; 21,50 tl-23,25 tl

Ordu fındık fiyatları; 21,50 tl-23,25 tl