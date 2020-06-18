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Yerel

Fındık büyüklüğünde dolu yağdı, etraf beyaza büründü

Sivas merkeze bağlı bir köyde fındık büyüklüğünde dolu yağdı, o anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Yeniakit Publisher
2020-06-18 21:08:42 -
Fındık büyüklüğünde dolu yağdı, etraf beyaza büründü

Sivas merkeze bağlı bir köyde fındık büyüklüğünde dolu yağdı, o anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.


Kent genelinde yağışlı hava hayatı olumsuz etkiledi. Akşam saatlerinde merkeze bağlı Hıdırnalı köyü ve yolunda dolu yağışı meydana geldi. Dolu yağışının etkisiyle köy beyaza büründü. Tarım arazilerinin de zarar gördüğü doğa olayını bir vatandaş cep telefonu kamerası ile kaydetti.

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