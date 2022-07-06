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Yerel Fındık bahçesini uyuşturucu tarlasına çevirmişler
Yerel

Fındık bahçesini uyuşturucu tarlasına çevirmişler

Sakarya’nın Karasu ilçesinde jandarma ekiplerince gerçekleştirilen operasyon neticesinde fındık bahçesine ekilmiş bin 300 kök kenevir bitkisi ile yaklaşık 300 gram kubar esrar ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına 2 şüpheli işlemleri sonrasında adliyeye sevk edildi.

Yeniakit Publisher
2022-07-06 22:18:00 -
Fındık bahçesini uyuşturucu tarlasına çevirmişler

Alınan bilgiye göre, jandarma ekipleri yaptıkları çalışma neticesinde Karasu ilçesi Kurudere Mahallesi’nde bulunan fındık bahçesine operasyon düzenledi. Gerçekleşen operasyonda, bin 300 kök kenevir bitkisi ve yaklaşık 300 gram kubar esrar ele geçirildi. Konuya ilişkin olarak ise B.A. ve E.A. isimli iki şüpheli gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemleri sonrasında şüpheliler adliyeye sevk edildi.

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