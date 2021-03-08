Fındığın kilosu ne kadar? 2021 il il Fındık fiyatları

2020 yılında çoğu çiftçinin yüzü fındıktan gülerken bazı çiftçiler ise sezonu boş geçirmişti. Diğer senelere oranla geçtiğimiz sene fındık fiyatları için makul bir rakam verilirken 2021 yılında fındık fiyatları ne kadar olacak? 2021 fındık fiyatları ne kadar?

Fındığın kilosu ne kadar?

2021 Fındık fiyatları üreticilerin gündeminde yer alıyor. Tüketicinin sofrasına gelene kadar birçok aşamadan geçen fındığın son dönemdeki fiyatları için üreticiler daha da yükselmesi gerektiğini ve masraflarını çıkaramadıklarını dile getiriyorlardı.

Fındık üreticileri kış döneminden sonra yeni sezon için bahçelerinin bakımını yaparak verimli bir sezon geçirmek için çaba sarf edecek. Koronaviürs pandemisi tüm dünyada ekonomik sıkıntılar doğururken üreticiler fındık fiyatlarının düşmemesini bekliyor.

İl il güncel fındık fiyatları

TMO FINDIK FİYATLARI: 21,00 TL - 22,50 TL

AKÇAKOCA FINDIK FİYATLARI: 21,75 TL - 20,00 TL

ÇARŞAMBA FINDIK FİYATLARI: 21,00 TL - 23,50 TL

DÜZCE FINDIK FİYATLARI: 21,00 TL - 23,00 TL

FATSA FINDIK FİYATLARI: 22,00 TL - 23,25 TL

GİRESUN FINDIK FİYATLARI: 24,25 TL - 24,40 TL

KOCAELİ FINDIK FİYATLARI: 21,50 TL - 23,00 TL

ORDU FINDIK FİYATLARI: 21,50 TL - 23,00 TL

SAKARYA FINDIK FİYATLARI: 21,50 TL - 23,00 TL

SAMSUN FINDIK FİYATLARI : 21,50 TL - 23,00 TL

TRABZON FINDIK FİYATLARI: 21,25 TL - 22,75 TL

TERME FINDIK FİYATLARI: 21,00 TL - 23,00 TL

ÜNYE FINDIK FİYATLARI: 21,50 TL - 23,50 TL

ZONGULDAK FINDIK FİYATLARI: 21,50 TL - 23,00 TL

2020 yılında fındık fiyatları ne kadardı?

TMO fındık fiyatları: 21,00 TL - 22,50 TL

Akçakoca fındık fiyatları: 21,25 TL

Çarşamba fındık fiyatları: 22,50 TL

Düzce fındık fiyatları: 21,50 TL

Fatsa Fındık Fiyatları: 22,50 TL

Giresun Fındık Fiyatları: 23,00 TL

Kocaeli Fındık Fiyatları: 22,00 TL

Ordu Fındık Fiyatları: 22,50 TL

Sakarya Fındık Fiyatları: 21,50 TL

Samsun Fındık Fiyatları: 22,50 TL

Trabzon Fındık Fiyatları: 22,25 TL

Terme Fındık Fiyatları: 22,50 TL

Ünye Fındık Fiyatları: 22,25 TL

Zonguldak Fındık Fiyatları: 21,50 TL