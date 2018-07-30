Fincan tatlısı nasıl yapılır?

MALZEMELER:

1 litre süt

2 kahve fincanı un

1 yemek kaşığı margarin

2,5 kahve fincanı toz şeker

1 paket vanilin

1 su bardağı hindistan cevizirendesi

ÜZERİ İÇİN:

6 adet çilek

YAPILIŞI:

Derin bir tencerenin içine süt, un ve şekeri koyarak bir süre karıştırın.

Muhallebi koyu bir kıvam alana kadar pişirmeye devam edin.

Muhallebi kaynadıktan sonra içine margarin atın ve yağın erimesini bekleyin.

Muhallebiyi fincanların içine koyarak buzdolabından soğutun. Muhallebiler soğuduktan sonra fincanların içinde ters çevirerek çıkarın.

Üstlerini hindistan cevizi ve çileklerle süsleyin.

Afiyet olsun...

Yasemin.com'dan alınmıştır.