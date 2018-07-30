Fincan tatlısı nasıl yapılır?
Yumuşacık lezzeti ile sizi kendine hayran bırakacak bir tatlı yemek isterseniz sizde bu tatlıyı evinizde deneyebilirsiniz.30 Temmuz 2018 Pazartesi 13:52
MALZEMELER:
1 litre süt
2 kahve fincanı un
1 yemek kaşığı margarin
2,5 kahve fincanı toz şeker
1 paket vanilin
1 su bardağı hindistan cevizirendesi
ÜZERİ İÇİN:
6 adet çilek
YAPILIŞI:
Derin bir tencerenin içine süt, un ve şekeri koyarak bir süre karıştırın.
Muhallebi koyu bir kıvam alana kadar pişirmeye devam edin.
Muhallebi kaynadıktan sonra içine margarin atın ve yağın erimesini bekleyin.
Muhallebiyi fincanların içine koyarak buzdolabından soğutun. Muhallebiler soğuduktan sonra fincanların içinde ters çevirerek çıkarın.
Üstlerini hindistan cevizi ve çileklerle süsleyin.
Afiyet olsun...
Yasemin.com'dan alınmıştır.
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