0553 313 94 23

Finansal kesim dışındaki firmaların net döviz açığı azaldı

Finansal kesim dışındaki firmaların mayısta net döviz pozisyon açığı 180 milyar 259 milyon dolara geriledi

02 Ağustos 2019 Cuma 14:58
Finansal kesim dışındaki firmaların net döviz açığı azaldı

İSTANBUL (AA) - Finansal kesim dışındaki firmaların net döviz pozisyon açığı mayısta 180 milyar 259 milyon dolara düştü.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Mayıs 2019 dönemine ait finansal kesim dışındaki firmaların döviz varlık ve yükümlülükleri verilerini yayımladı.

Finansal kesim dışındaki firmaların döviz varlıkları mayısta bir önceki aya göre 1 milyar 847 milyon dolar artarken,yükümlülükler 3 milyar 105 milyon dolar azaldı.

Net döviz pozisyon açığı ise 180 milyar 259 milyon dolar olarak gerçekleşti ve bir önceki aya 4 milyar 952 milyon dolar geriledi.

Söz konusu dönemde varlık dağılımı incelendiğinde, bir önceki aya göre ihracat alacakları ve yurt dışınadoğrudan sermaye yatırımları sırasıyla 1 milyar 506 milyon dolar ve 555 milyon dolar artarken, yurt içi bankalardaki mevduat 311 milyon dolar azaldı.

Yükümlülük dağılımında ise bir önceki aya göre, bir önceki aya göre yurt içinden sağlanan nakdi krediler ileyurt dışından sağlanan nakdi krediler sırasıyla 3 milyar 768 milyon dolar ve 112 milyon dolar azalırken,ithalat borçları 775 milyon dolar arttı.

Yükümlülüklerin vade yapısına bakıldığında, Mayıs 2019 döneminde yurt içinden sağlanan kısa vadelikrediler bir önceki aya kıyasla 83 milyon dolar, uzun vadeli olanlar 3 milyar 685 milyondolar azaldı. Yurt dışından sağlanan kredilerde kısa vadeli olanlar 1 milyar 408 milyon dolar artarken, uzun vadeli krediler 746 milyon dolar azaldı.

Mayıs 2019 döneminde kısa vadeli varlıklar 104 milyar 88 milyon dolar, kısa vadeli yükümlülükler92 milyar 925 milyon dolar olarak gerçekleşti. Nisan ayında kısa vadeli net döviz pozisyon fazlası 11 milyar 196 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.

Kısa vadeli yükümlülüklerin toplam yükümlülükler içindeki payı yüzde 30 düzeyinde gerçekleşti.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 02 Ağustos 2019 Cuma 14:58
  1. Finansal kesim dışındaki firmaların net döviz açığı
  2. TCMB

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Efeler Santrali'ne 6 bankadan eş finansman desteği
    1. Efeler Santrali'ne 6 bankadan eş..
    2. Ordu’da 4 gündür kayıp olan adam..
    3. MHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın:
    4. Endonezya’da 7 büyüklüğünde deprem
    5. Gölcük’te hırsızlık yapan 2 kişi..
    6. Seçer: “Mezitli Atıksu Arıtma Tesisini..
    7. "Vatandaşlarımızın mağduriyetini..
    8. Lübnan'da "Müstakbel TV" çalışanları..
    9. Hong Kong’da memurlar da sokaklara..
    10. Minik Leyla'nın ölümüyle ilgili..
    11. Manisa’nın toplu ulaşımına yeni hatlar
    12. "Salda Gölü'nde 500-600 metrelik..
    13. TFF Temsilciler Semineri devam ediyor
    14. Yeni nesil imdat kolu hayat kurtaracak
    15. İnek kafasını piknik masasına..
    16. Türk Dünyası Belgesel Film..
    17. Endonezya'da 6,8 şiddetinde korkutan..
    18. Korkuteli’de bıçaklar kurbanlıklar..
    19. DADDRALLİ’ciler Cıngırt Kalesi’ne çıktı
    20. TCMB alım satıma konu olmayan döviz..
    21. Karaköprü’de ikram çeşmesinden..
    22. Otobanda devrilen yatak yüklü kamyonet..
    23. Balıkesir'de yolcu otobüsündeki yangın
    24. Endonezya'da 6,8 büyüklüğünde deprem
    25. Türkiye’nin üzüm ambarında üzümler..
    26. Cumhurbaşkanı Erdoğan:2023’e çok..
    27. "Güneş ışığı deri kanserine neden..
    28. 41 Burda AVM’de tiyatro günleri..
    29. Ceren Damar'ın öldürülmesine ilişkin..
    30. Büyükşehir Belediyesi Kurban..
    Abdullah Gül ve Ali Babacan'ın partisindeki kritik 3 isim belli oldu
    Abdullah Gül ve Ali Babacan'ın partisindeki kritik 3 isim belli oldu
    Milli Eğitim Bakanlığına bağlı kurumdan skandal! Cemaat ve tarikatleri hedef aldı
    Milli Eğitim Bakanlığına bağlı kurumdan skandal! Cemaat ve tarikatleri hedef aldı
    Yeni partiyle ilgili flaş gelişme! Türk Patent ve Marka Kurumu o başvuruyu reddetti
    Yeni partiyle ilgili flaş gelişme! Türk Patent ve Marka Kurumu o başvuruyu reddetti
    Davutoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na destek: En kısa zamanda çıkarılmalı
    Davutoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na destek: En kısa zamanda çıkarılmalı
    Emniyet müdürü dolandırıcıların yeni yöntemine karşı uyardı!
    Emniyet müdürü dolandırıcıların yeni yöntemine karşı uyardı!

    Günün Karikatürü

    02 Ağustos 2019
    O skandal büyük krize yol açıyordu! Almanya'dan Erdoğan hamlesi
    O skandal büyük krize yol açıyordu! Almanya'dan Erdoğan hamlesi
    Cumhurbaşkanlığından sert açıklama: Meydan okuyoruz topunuz gelin
    Cumhurbaşkanlığından sert açıklama: Meydan okuyoruz topunuz gelin