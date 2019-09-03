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Finansal kesim dışındaki firmaların net döviz açığı arttı

Finansal kesim dışındaki firmaların net döviz pozisyon açığı haziranda 184 milyar 258 milyon dolara yükseldi

03 Eylül 2019 Salı 15:02
Finansal kesim dışındaki firmaların net döviz açığı arttı

İSTANBUL (AA) - Finansal kesim dışındaki firmaların net döviz pozisyon açığı haziranda 184 milyar 258 milyon dolara çıktı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Haziran 2019 dönemine ait finansal kesim dışındaki firmaların döviz varlık ve yükümlülükleri verilerini yayımladı.

Finansal kesim dışındaki firmaların döviz varlıkları haziranda bir önceki aya göre 2 milyar 410 milyon dolar azalırken, yükümlülükler 634 milyon dolar arttı.

Net döviz pozisyon açığı ise 184 milyar 258 milyon dolar olarak gerçekleşti ve bir önceki aya göre 3 milyar 44 milyon dolar artış kaydetti.

Söz konusu dönemde varlık dağılımı incelendiğinde, bir önceki aya göre yurt içi bankalardaki mevduat veihracat alacakları sırasıyla 472 milyon dolar ve 2 milyar 254 milyon dolar azalırken, yurt dışınadoğrudan sermaye yatırımları 298 milyon dolar yükseldi.

Yükümlülük dağılımında ise bir önceki aya göre yurt içinden sağlanan nakdikrediler 2 milyar 572 milyon dolar artarken, yurt dışından sağlanan nakdi krediler ile ithalat borçları sırasıyla512 milyon dolar ve 1 milyar 426 milyon dolar azaldı.

Yükümlülüklerin vade yapısına bakıldığında haziranda yurt içinden sağlanan kısa vadelikrediler bir önceki aya göre 1 miyar 748 milyon dolar, uzun vadeli olanlar ise 824 milyondolar arttı. Yurt dışından sağlanan kredilerde ise kısa vadeli olanlar 1 milyar 262 milyon dolar ve uzun vadeli krediler de 676 milyon dolar düşüş kaydetti.

Haziran'da kısa vadeli varlıklar 101 milyar 292 milyon dolar, kısa vadeli yükümlülükler 93 milyar 438 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Kısa vadeli net döviz pozisyonu ise 7 milyar 854 milyon dolar gerçekleşerek bir önceki aya göre 3 milyar 194 milyon dolar daha düşük fazla verdi. Kısa
vadeli yükümlülüklerin toplam yükümlülükler içindeki payı ise yüzde 30 düzeyinde gerçekleşti.

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Haber Tarihi: 03 Eylül 2019 Salı 15:02
  1. Finansal kesim dışındaki firmaların net döviz açığı
  2. TCMB

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