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Finansal Hizmetler Güven Endeksi temmuzda geriledi

Finansal Hizmetler Güven Endeksi, temmuz ayında bir önceki aya göre 5 puan azalarak 148,2 oldu

24 Temmuz 2019 Çarşamba 15:01
Finansal Hizmetler Güven Endeksi temmuzda geriledi

İSTANBUL (AA) - Finansal Hizmetler Güven Endeksi (FHGE), temmuzda bir önceki aya göre 5 puan azalarak 148,2 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından temmuz ayına ilişkin Finansal Hizmetler Anketi ve Finansal Hizmetler Güven Endeksi açıklandı.

Temmuz ayına ilişkin Finansal Hizmetler Anketi sonuçları, finansal sektörde faaliyet gösteren 158 kuruluşun yanıtlarının ağırlıklandırılıp toplulaştırılmasıyla elde edilerek değerlendirildi.

Buna göre, FHGE, temmuzda bir önceki aya göre 5 puan azalarak 148,2 seviyesine geriledi.

Endeksi oluşturan anket sorularına ait yayılma endeksleri incelendiğinde, son 3 aydaki hizmetlere olan talep FHGE'yi artış, son 3 aydaki iş durumu ile gelecek 3 aydaki hizmetlere olan talep beklentisi azalış yönünde etkiledi.

İş durumu ve hizmetlere olan talebe ilişkin değerlendirmelere göre, son 3 ayda iş durumunda iyileşme olduğu yönündeki değerlendirmeler ile gelecek üç ayda hizmetlere olan talepte artış olacağı yönündeki beklentiler bir önceki aya göre güçlendi. Son üç ayda hizmetlere olan talepte artış olduğu yönündeki değerlendirmeler bir önceki aya göre zayıfladı.

Son üç aydaki istihdamda bir önceki ayda artış bildirenler lehine olan seyir azalış bildirenler lehine döndü. Gelecek üç aydaki istihdama ilişkin azalış yönlü beklentiler ise güçlenerek devam etti.

Temmuzda, NACE Rev.2 sektör sınıflamasına göre "Finans ve Sigorta Faaliyetleri" sektöründe güven endeksleri altsektörler itibarıyla değerlendirildiğinde, "64-Finansal Hizmet Faaliyetleri (sigorta ve emeklilik fonları hariç)" ve "66-Finansal Hizmetler ileSigorta Faaliyetleri için Yardımcı Faaliyetler" sektörlerinde bir önceki aya göre 4,4'er puan arterken, 65-Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Fonları(zorunlu sosyal güvenlik hizmetleri hariç)" sektöründe ise 16,3 puanlık azalış oldu.





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Haber Tarihi: 24 Temmuz 2019 Çarşamba 15:01
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