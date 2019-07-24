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Finansal hizmetler güven endeksi aylık 5,0 puan azaldı

2019 yılı Temmuz ayında FHGE, bir önceki aya göre 5,0 puan azalarak 148,2 seviyesinde gerçekleşti.

24 Temmuz 2019 Çarşamba 16:27
Finansal hizmetler güven endeksi aylık 5,0 puan azaldı

2019 yılı Temmuz ayında FHGE, bir önceki aya göre 5,0 puan azalarak 148,2 seviyesinde gerçekleşti.


Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası,2019 yılı Temmuz ayı Finansal Hizmetler İstatistikleri ve Finansal Hizmetler Güven Endeksi verisini açıkladı. Buna göre, 2019 yılı Temmuz ayında FHGE, bir önceki aya göre 5,0 puan azalarak 148,2 seviyesinde gerçekleşti. Endeksi oluşturan anket sorularına ait yayılma endeksleri incelendiğinde, son üç aydaki hizmetlere olan talep FHGE’yi azalış yönünde etkilerken, son üç aydaki iş durumu ile gelecek üç aydaki hizmetlere olan talep beklentisinin FHGE’yi artış yönünde etkilediği gözlendi.


İş durumu ve hizmetlere olan talebe ilişkin değerlendirmelere göre, son üç ayda hizmetlere olan talepte artış olduğu yönündeki değerlendirmelerin bir önceki aya kıyasla zayıfladığı, son üç ayda iş durumunda iyileşme olduğu yönündeki değerlendirmeler ile gelecek üç ayda hizmetlere olan talepte artış olacağı yönündeki beklentilerin güçlenerek devam ettiği görüldü.


Son üç aydaki istihdama ilişkin olarak, bir önceki ayda artış bildirenler lehine olan seyrin azalış bildirenler lehine döndüğü gözlendi. Gelecek üç aydaki istihdama ilişkin azalış yönlü beklentilerin ise güçlenerek devam ettiği görüldü.


Kârlılığa ilişkin değerlendirmelere göre, son üç ayda artış olduğunu bildirenler lehine olan seyrin bir önceki döneme kıyasla zayıfladığı, gelecek üç ayda artış olacağını bekleyenler lehine olan seyrin ise güçlendiği gözlendi.


Yurt içi ve yurt dışı piyasalardaki rekabet gücüne ilişkin olarak, son üç ayda iyileşme olduğu yönündeki değerlendirmeler ile gelecek üç ayda iyileşme olacağı yönündeki beklentilerin güçlenerek devam ettiği görüldü.


2019 yılı Temmuz ayında, NACE Rev.2 sektör sınıflamasına göre "Finans ve Sigorta Faaliyetleri" sektöründe güven endeksleri alt sektörler itibarıyla değerlendirildiğinde, "64-Finansal Hizmet Faaliyetleri (sigorta ve emeklilik fonları hariç)" ve "66-Finansal Hizmetler ile Sigorta Faaliyetleri için Yardımcı Faaliyetler" sektörlerinde bir önceki aya göre 4,4’er puanlık, 65-Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Fonları (zorunlu sosyal güvenlik hizmetleri hariç)" sektöründe ise 16,3 puanlık azalış olduğu gözlendi.


2019 yılı Temmuz ayında Finansal Hizmetler Anketi sonuçları, finansal sektörde faaliyet gösteren 158 kuruluşun yanıtlarının ağırlıklandırılıp toplulaştırılmasıyla elde edilerek değerlendirildi.

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Haber Tarihi: 24 Temmuz 2019 Çarşamba 16:27
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