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Finansal hizmetler güven endeksi Ağustos’ta azaldı

Finansal hizmetler güven endeksi 2019 yılı Ağustos ayında, bir önceki aya göre 18,4 puan azalarak 129,8 seviyesinde gerçekleşti.

23 Ağustos 2019 Cuma 14:45
Finansal hizmetler güven endeksi Ağustos’ta azaldı

Finansal hizmetler güven endeksi 2019 yılı Ağustos ayında, bir önceki aya göre 18,4 puan azalarak 129,8 seviyesinde gerçekleşti.



Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2019 Ağustos dönemi finansal hizmetler istatistikleri ve finansal hizmetler güven endeksini (FHGE) açıkladı. Buna göre; 2019 yılı Ağustos ayında FHGE, bir önceki aya göre 18,4 puan azalarak 129,8 seviyesinde gerçekleşti. Endeksi oluşturan anket sorularına ait yayılma endeksleri incelendiğinde, son üç aydaki iş durumu, son üç aydaki hizmetlere olan talep ve gelecek üç aydaki hizmetlere olan talep beklentisinin FHGE’yi azalış yönünde etkilediği gözlendi.



İş durumu ve hizmetlere olan talebe ilişkin değerlendirmelere göre, son üç ayda iş durumunda iyileşme ve hizmetlere olan talepte artış olduğu yönündeki değerlendirmelerin bir önceki aya kıyasla zayıfladığı gözlendi. Gelecek üç aydaki hizmetlere olan talepte artış olacağı yönündeki beklentilerin de zayıflayarak devam ettiği görüldü.



İstihdama ilişkin değerlendirmelere göre, son üç aya ilişkin istihdamda azalış bildirenler lehine olan seyrin güçlendiği, gelecek üç aydaki istihdama ilişkin olarak ise, bir önceki ayda azalış olacağını bekleyenler lehine olan seyrin artış bekleyenler lehine döndüğü gözlendi.



2019 yılı Ağustos ayında, NACE Rev.2 sektör sınıflamasına göre finans ve sigorta faaliyetleri sektöründe güven endeksleri alt sektörler itibarıyla değerlendirildiğinde, 64-finansal hizmet faaliyetleri (sigorta ve emeklilik fonları hariç) sektöründe bir önceki aya göre 19,5 puanlık azalış görülürken, 65-sigorta, reasürans ve emeklilik fonları (zorunlu sosyal güvenlik hizmetleri hariç) ve 66-finansal hizmetler ile sigorta faaliyetleri için yardımcı faaliyetler sektörlerinde sırasıyla 1,0 ve 18,9 puanlık artış oldu.

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Haber Tarihi: 23 Ağustos 2019 Cuma 14:45
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