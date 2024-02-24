Finansal durumunuz düşündüğünüzden iyi olabilir!

Mali durumumuz hakkında kötümser davranmak oldukça yaygın bir davranıştır. Ancak ünlü bireysel finans uzmanı Humphrey Yang finansal açıdan tahmininizden daha iyi durumda olabileceğinizi 7 madde ile açıklıyor

Ocak ayı genellikle bireylerin finansal sağlıklarını yeniden düzene sokmasıyla bilinir. Ancak şubat ayının sonlarına gelindiğinde bile hâlâ bütçelerini birçok açıdan yanlış idare ettiğini düşünenler mevcut. Moneywise’ın haberine göre bu insanlar gelirlerinin, yatırımlarının veya harcamalarının yanlış yönde olduğuna inanıyor olabilir.

Ancak mali durumunuz hakkında kelimenin tam anlamıyla fakir hissetsek bile cesur bir biçimde daha yakından baktığımızda gerçekliğin çok farklı olduğunu görebiliriz.

Haberde eski bir mali danışman olan Humphrey Yang parasal durumunuzun hissettiğinizden veya inandığınızdan çok daha iyi olabileceğini gösteren yedi işarete dikkat çekti. Yang başarısızlık duygusundan kurtulmak için bu testi dikkatlice incelemesini tavsiye ediyor. Üstelik testte başarısız olanların da finansal sağlıklarını nasıl hızlı bir şekilde ele alabileceklerine dair ipuçları da veriyor.

1. Servetinizle gösteriş yapmaya çalışmıyorsanız

Yang ne kadar paranız olduğunu göstermek için pahalı şeyler almanın kazananı veya kaybedeni olmayan “sıfır toplamlı bir oyun” olduğunu söyledi. Yang "Bir Lamborghini satın alıyorsanız, muhtemelen yabancılara 300.000 dolarlık bir araba satın alacak kadar başarılı olduğunuzu göstermeye çalışıyorsunuzdur” dedi. Yang, pahalı şeyler satın almak ve sosyal statünüzü yükseltmek için büyük meblağlarda borçlanmak yerine, herkesin kazanabileceği "pozitif toplamlı bir oyun" da olduğunu hatırlatıyor. Bireysel finans uzmanı servet inşa ederek finansal özgürlük ve huzur aramayı tavsiye ediyor.

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2. En az 2.000 dolar tutarında bir acil durum fonu oluşturduysanız

Eğer böyle bir birikiminiz varsa doğru yoldasınız demektir. Gerçek şu ki hayatta her zaman beklenmedik faturalar ortaya çıkar. Yang, Amerikalıların yüzde 57'sinin 1.000 dolarlık bir acil durum masrafını karşılayamadığını söyleyen bir Bankrate makalesinden alıntı yapıyor. Yüksek getirili bir tasarruf hesabında bunun en az iki katına sahip olmak, finansal açıdan çoğu kişinin önünde olduğunuz anlamına gelir. Yang üç ila altı aylık harcamaları karşılayacak bir tampon birikimin ideal olduğunu da sözlerine ekler.

3. Harcama ve tasarruf hedeflerinize ulaşabiliyorsanız

Yang bu verinin finansal hedeflerinizi sahip olduğunuz bütçe ile takip edebilmenizin kanıtı anlamına geldiğini belirtiyor. Finans uzmanının örneğiyle yılda 75 bin dolar kazanan biri 60 bin dolar harcıyorsa kalan ekstra 15 bin dolarla bir yatırım planı yapılması gerekiyor. Ayrıca harcamaların azaltılacağı alanları belirlemek için harcamaları gözden geçirebilir ve daha fazla gelir elde etmenin yollarını da arayabilirsiniz.

4. Ekonomik imkanlarınızın altında yaşıyorsanız

Kazandığınızdan daha azını harcamak pek cazip bir durum değildir. Ancak Yang bu yöntemin zaman içerisinde servet büyütmenin en başarılı yollarından biri olduğunu söylüyor. Zira bu yöntem yatırım ve borçların ödenmesi için ekstra bir para sağlıyor. Akıllı harcama yapan bireyler bu sayede daha fazla finansal esnekliğe ve özgürlüğe sahip olabiliyor. İstediklerinde kariyer değişikliğine gidebiliyor veya sahip oldukları birikimleri kullanarak erken emeklilik gibi seçenekleri değerlendirebiliyor.

5. Borcunuzu yönetilebilir seviyede tutabiliyorsanız

Yüksek faizli kredi kartı borçları gibi borç türleri mali durumunuza ciddi zararlar verebilir. Experian’ın veri tabanlarındaki ortalama kredi kartı bakiyesi, 2022'nin aynı dönemine göre 2023'ün 3. çeyreğinde %10 artarak 6.501 dolara yükseldi. Ancak bu istatistikler bireylerin hiç borcu olmaması gerektiği anlamına gelmiyor. Yang bir miktar borcunuz varsa ve bu ödemeleri her ay yönetebiliyorsanız, hiçbir ödemeyi kaçırmıyorsanız bunun finansal durumunuzun iyi olduğunu göstereceğini belirtiyor.

6. Başarı için kendi standartlarınızı belirliyorsanız

Kendinizi başkalarıyla karşılaştırmanın cazibesinden her zaman için kaçınmak gerekir. Bu özellikle finans konusu için oldukça önemli bir gerçekliktir. Yang, “Kendi finansal başarınızı kendi standartlarınıza ve kendi inançlarınıza göre ölçebiliyorsanız bunun finansal açıdan iyi durumda olduğunuzun önemli bir işareti olacağını düşünüyorum” ifadelerine yer veriyor.

7. Net servetinizi istikrarlı bir şekilde oluşturabiliyorsanız

Finansal olarak iyi durumda olan insanlar, yatırımlar biriktikçe ve büyüdükçe zaman içinde servetlerinde tutarlı bir büyüme görürler. Piyasalar krize girdiğinde paniğe kapılmayın. Yang konuyla ilgili açıklamasında şu ifadelere yer veriyor: “Net servetiniz yıl boyunca inişli çıkışlı olabilir. Aslında bu tamamen normal. Doğru yönde ilerlediğiniz sürece finansal açıdan gerçekten iyi durumda olduğunuzu iddia ediyorum” dedi.

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