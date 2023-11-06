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Ekonomi Financial Times: 'İsrailli şirketler batmak üzere!'
Ekonomi

Financial Times: 'İsrailli şirketler batmak üzere!'

Yeniakit Publisher
2023-11-06 14:48:00 -
Financial Times: 'İsrailli şirketler batmak üzere!'

Financial Times siyonistlere ait şirketlerin batmak üzere olduğunu iddia etti.

Financial Times siyonistlere ait şirketlerin batmak üzere olduğunu iddia etti.

Financial Times'ın siyonistlerin şirketlerine ilişkin iddiasına göre, yüzlerce şirket iflas tehlikesiyle karşı karşıya ve siyonist hükümet vaat ettiği desteği vermiyor.

Siyonist rejimde savaş ekonomide Covid benzeri bir şok yaşatıyor. Faaliyetlerdeki düşüş restoranlardan bankalara kadar her sektörü vurdu. İşgalcinin hisseleri savaşın başlamasından bu yana dünyanın en kötü performans gösteren hisseleri oldu.

Askere çağırmalar ve ekonominin kısmen dondurulması faaliyetlerde ani bir çöküşü tetikledi ve bankacılıktan tarıma kadar her şeyi altüst etti. Siyonist rejimin önde gelen kredi kuruluşlarından Mizrahi-Tefahot'a göre bu durum katil hükümete ayda 2,5 milyar dolara mal oluyor.

Dünyanın her yer yerinde Siyonist rejimin Gazze'deki soykırımına tepki gösterenler, işgalci ile bağlantılı ve soykırımı destekleyen markalara karşı boykot kampanyası başlattı.
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Yorumlar

Geber siyon

Sakın inanmayın. Acıtasyon yapıyorlar. Bu yahudiler bu gün dünya ticaretinin 3/2 sini yönetiyorlar ve dünyanın her yerinde varlar. Şirketlerini öyle bir yapılandırmışlarki nakit varlıkları şirketlerinin tüm varlıklarının %65 ini oluşturuyor. Yani batmak kavram dışı.
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