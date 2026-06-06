Final Mezunlar Derneği’nde 1’inci Olağan Genel Kurul heyecanı

Final Mezunlar Derneği, mezunlar arasındaki birlik ve dayanışmayı güçlendirmek, derneğin faaliyetlerini tanıtmak ve gelecek dönem hedeflerini paylaşmak amacıyla 1’inci Olağan Genel Kurul toplantısı düzenledi. İstanbul Fatih’te bir otelde yapılan toplantıya İstanbul Valisi Davut Gül, Fatih Kaymakamı Cafer Sarılı, Final Eğitim Kurumları Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Taşel, Final Mezunlar Derneği Başkanı Mete Murat, protokol üyeleri, dernek yönetimi, üyeler ve mezunlar katıldı.

‘ÖĞRENCİSİNDEN KURUCUSUNA KADAR HERKESİN EMEĞİ VAR’

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan toplantının açılış konuşmasını yapan İstanbul Valisi Davut Gül, “Burada bir aile ortamı görüyoruz. Final ailesini yıllardır tanırız. Elazığ merkezli kurulan bu yapının birinci önceliğinin eğitim olduğunu görüyoruz. Kimseyi değiştirmeyi, dönüştürmeyi amaçlamayan eğitim anlamında herkesin elinden tutmaya çalışan bir kardeşler topluluğu Allah birliğinizi beraberliğinizi daim eğlesin. Burada öğrencisinden kurucusuna kadar herkesin emeği var. 46 yıl sonra bu birliktelik hala bir araya geliyorsa ve hepsi de geçmişi hayırla anıyorsa Final ailesinin büyük bir başarısı vardır” diye konuştu.

TATAR: FİNAL ÜNİVERSİTESİ KKTC’YE BÜYÜK HİZMET EDİYOR

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) 5’inci Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ise “Cumhurbaşkanı seçildikten sonra Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin toprağını aldım direk Elazığ’a götürdüm. Tabip Binbaşı İlhan’ı, Mürüvet Hanımı, Murat’ı, Kutsi’yi ve Hakan’ı rahmetle anıyorum, anmaya gittim. Duamı okudum, mesajımı verdim ve görevime başladım. Çünkü biz yürekli, vefalı nerelerden nerelere geldiğimizi bilen insanlar olarak öylesine bir aileyi anmam gerekiyordu. Sayın kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’tan sonra ikinci KKTC Cumhurbaşkanı olarak orayı ziyaret ettim, onun huzuru içerisindeyim. Fırat Üniversitesi’nden fahri doktora aldım. Elazığ’ın fahri hemşerisiyim. Dolayısıyla sizlerden biriyim. Sayın İbrahim hocama teşekkür ediyorum KKTC’ye çok anlamlı ve önemli bir üniversite kazandırdı. KKTC’nin ekonomik olarak gelişmesi ve kalkınmasına aynı zamanda dünyaya tanıtılmasında Final Üniversitesi değerli hocaları, öğrencileriyle büyük hizmet etmektedir. İşte aramızdaki bağlar, milli ve manevi değerler yıllar için böyle güçlenmeye devam ediyor” dedi.

TAŞEL: ÖĞRENCİLERİMİZİN DAYANIŞMA İÇİNDE OLMASINI HEDEFLİYORUZ

Final Eğitim Kurumları Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Taşel de “Bugün Final Mezunlar Derneği’ni kuruyoruz. Final 46 yıl boyunca 5 milyon 320 bin öğrenci okuttu. Final ile yolu kesişen değerli öğrencilerimizi bundan sonraki hayatlarında da dayanışma içerisinde olmaları için Final Mezunlar Derneği’ni kurduk. Bugün de ilk genel kurulunu yapıyoruz. Çok mutluyuz, 1980’de Final’i kurduğumuz yıl kadar heyecanlıyız” diye konuştu.

‘ELAZIĞ’IN KADİM KÜLTÜRÜNÜN FİNAL’İN EĞİTİM ANLAYIŞINDA ÖNEMLİ BİR KATKISI VARDIR’

Taşel, “Final öğrencileri sınavlara hazırlayan kurum gibi görünse de iyi insan yetiştirmeyi hedef alan bir kurum olmuştur. Bugüne kadar yetiştirdiği insanları bir arka planı olmadan Türkiye’ye armağan etmiştir. Bu nedenle Final’in mezunları bizim için önemlidir. Bu ekolün bundan sonra da devam etmesi gerekir diye düşünüyorum. Şu anda dünyanın ve Türkiye’nin her yanında yönetim kademesinde, iş dünyasında öğrencilerimiz var, onlarla gurur duyuyoruz. Final’in baba ocağı Elazığ’dır. Ondan sonra da Anadolu’da büyüyerek bugüne geldi. İstanbul’a kurulduktan 17 yıl sonra geldik. Dolayısıyla Elazığ’ın kadim kültürünün de Final’in eğitim anlayışında önemli bir katkısı vardır. İlk hedefimiz 100 bin üye daha sonra 1 milyon üyeli Sivil Toplum Kuruluşu (STK) oluşturmak. Öğrencilerimizin yüzde 80’i ile gönül bağımız, dostluğumuz devam ediyor” ifadelerini kullandı.

MURAT: BAŞARI VE İHTİYAÇ BURSU VERECEĞİZ

Derneğin 15 ilde temsilcilik oluşturacağını anlatan Final Mezunlar Derneği Başkanı Mete Murat da kültür sanat çalışmaları yapacaklarını söyledi. İlk eğitim seminerinin siber güvenlik alanında olacağını ve Elazığ’da düzenleyeceklerini aktaran Murat, burslara yönelik de bilgi verdi.

Burs Komisyonu kurarak öğrencilere ihtiyaç ve başarı bursu vereceklerini ifade eden Murat, bu konuda çok hassas davranacaklarına dikkat çekti. Mezunlar için Final Kart çıkaracaklarını da söyleyen Murat, Türkiye genelinde birçok kurumda karta özel indirimler olacağını dile getirdi.

“Eğitim anlamında her köşedeyiz” diyen Murat, başarılı öğrencilere barınma konusunda da destek olacaklarını aktardı.