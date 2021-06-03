Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 31 Mayıs’ta gerçekleşen kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada Filyos Limanı’nın kısa süre içinde açılacağını belirtmişti. Peki, Filyos Limanı nerede?

Filyos Limanı nerede? Filyos Limanı ne zaman açılacak?

Osmanlı Padişahı Sultan 2. Abdülhamit döneminde planlanan ve Zonguldak'ın Çaycuma ilçesine bağlı Filyos beldesinde 2016'da yapımına başlanan Filyos Limanı'nda çalışmalar tamamlandı ve açılışsı 4 Haziran Cuma günü yapılacak.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, “Sultan Abdülhamit döneminde hazırlanan Anadolu'da Genel Üretim Raporu"nda dahi yer alan, 150 yıllık hayalimiz Filyos Limanı Projesi'ni hayata geçirmek Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a ve onun liderliğindeki AK Parti hükümetlerine nasip oldu" dedi.

Bakan Karaismailoğlu, “Zonguldak kıyılarında bulunan Filyos Limanı, sadece bir liman olmasının ötesinde, hem bölgeyi hem de ülkeyi lojistik alanda bir adım daha ileriye taşıyacak dev lojistik merkez projesidir. Burası, Rusya, Balkanlar ve Orta Doğu ülkeleri arasındaki kombine taşımacılık zincirinin aktarma merkezi olarak tüm bölgenin yükünü Karadeniz'den Rusya'ya, Balkanlar'a hatta İskandinav ülkelerine taşıyacak.Bizleri milletçe sevince boğan doğal gaz keşfinden sonra Türkiye Petrolleri AO'nun Filyos Limanı ve geri sahasından yararlanması için limanımıza tahsis edilen alan da genişlemiştir. Doğal gaz çalışmaları için gereken lojistik destek limanımızdan sağlanacak. Filyos Limanı hizmete girdiği ilk günden itibaren bölgemizi kalkındıracak, ekonomiye, istihdama büyük bir katkı verecektir. Elbette sadece limanı yapmakla iş bitmiyor. Bu limanın bağlantı koridorlarını da en iyi şekilde tesis etmeniz gerekiyor. Filyos Limanı ve Filyos Endüstri Sanayi Bölgesi İltisak Hattı Bağlantısı Projesi ile 12 kilometre demir yolu ve 4,5 kilometre kara yolu inşa edeceğiz" diye konuştu.