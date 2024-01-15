Filosunu yeniledi, kent nüfusunun 8 katına ulaştı: 9 milyon yolcu taşıdı



Van Büyükşehir Belediyesi, 2023 yılında toplam 9 milyon 257 bin 342 kişi taşıdı. Yeni araç alımları ile toplu taşıma filosunu güçlendiren belediye, kent nüfusunun yaklaşık 8 katı kadar yolcu taşıdı.

Büyükşehir belediyesi, geniş ulaşım ağıyla Van’ın dört bir yanına toplu ulaşım hizmeti veriyor. BELVAN kart kullanımı ile yıl boyu belediyeye ait otobüslerle 9 milyon 257 bin 342 kişi taşındı. Ayrıca, özel halk otobüsleriyle de 6 milyon 772 bin 44 kişi seyahat etti. Kentte günlük ortalama 44 bin kişi toplu taşıma araçlarını kullanırken, yıl içerisinde 4 milyon 364 bin 347 kişi ücretsiz ulaşım hizmetinden yararlandı.

Özel halk otobüslerine aylık ortalama her bir otobüse 7 bin TL destek sağlanırken; 65 yaş üstü, engelli, gaziler, şehit yakınları, yerel ve ulusal basında çalışan saha personeli ile diğer hak sahipleri faydalanıyor. Bu kapsamda Van Büyükşehir Belediyesi özel halk otobüslerine 12 ayda 2 milyon 134 bin 214 TL ek gelir desteği sağlanırken, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca ödenen destek ise 2 milyon 400 bin TL olmak üzere toplam 4 milyon 534 bin 214 TL ödeme gerçekleştirildi.

Özellikle Van’da 2022 yılı itibariyle kredi kartlı binişler başlatılırken, 2023 yılında 797 bin 62 kişi bu hizmetten faydalandı. Ayrıca üniversite kampüsü içine kurulan geri iade cihazları ile öğrencilere elektronik ücretlerinin üstünü alabilme imkânı sağlandı. Ayrıca daha önce uygulamaya konulan karekod uygulaması ile 2023 yılında 7 bin 566 kişi taşındı.

Toplu ulaşımda araç filosunun güçlendirilmesinin yanı sıra tecrübeli şoför kadrosu ile hizmet kalitesini artıran Van Büyükşehir Belediyesi, 2024 yılında da çalışmalarını sürdürecek.