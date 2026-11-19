Filmsan sinema ve diz sektöründe yılın en iyilerini seçiyor
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Film-San Vakfı tarafından bu yıl 3.kez düzenlenecek olan “FİLM-SAN Ödül Töreni” 08 Aralık 2026 Salı günü Sultangazi Belediyesi’nin katkıları ile Fatih Ali Emiri Efendi Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek.
Film-San Vakfı tarafından bu yıl 3.kez düzenlenecek olan “FİLM-SAN Ödül Töreni” 08 Aralık 2026 Salı günü Sultangazi Belediyesi’nin katkıları ile Fatih Ali Emiri Efendi Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek.
2025-2026 sezonundaki başarılı sinema ve dizi yapımlarında yer alan isimler onurlandırılacak. Sanat camiasının bir araya geleceği törende, 2025-2026 sezonundaki başarılı sinema ve dizi yapımlarında yer alan isimlere 26 kategoride ödülleri takdim edilecek.
1975 yılından bu yana çalışmalar yürüten Film-San’ın 3.kez düzenleyeceği Sanat camiasını bir araya getirecek olan törende Murat Soydan, Devlet Devrim ve Anta Toros’ada ‘’Vefa Ödülü’’ çocuklarına takdim edilecek. Onur Ödülleride önümüzdeki hafta açıklanacaktır.
Sunuculuğunu Kıvanç Terzioğlu ve Arzu Yetiş Kocatepe’nin üstleneceği gecede ödül alacak isimleri; FilmSan Sinema Dizi Ödülleri Ön Jüri Üyeleri; Çira Gökdemir (Oyuncu), Çağlan Övet (Oyuncu), İnanç Terzioğlu (Oyuncu), Fulya Varbel (Organizatör), Mert Kocatepe (Organizatör) ve FilmSan Sinema Dizi Ödülleri Ana Jüri Üyeleri; Prof.Dr. Cengis Asiltürk (Jüri Başkanı Yönetmen), Aslıhan Saraçoğlu (Kültür Sanat Program Yapımcısı), Funda Akosman (Gazeteci), Haluk Yalçınkaya (Sinema Eleştirmeni), Kıvanç Terzioğlu (Kültür Sanat Köşe Yazarı Jüri Koordinatörü), Murat Özen (Akademisyen), Sevinç Özer (Cast Direktörü), Yüksel Alemdar (İletişim Danışmanı) belirlediler.
FİLMSAN VAKFI 51 YILDIR SANATÇILARIN EMEKLİLİK HAKLARI İÇİN MÜCADELE VERİYOR.
Film-San Vakfı, 1975 yılında Ümit Utku, Hülya Koçyiğit, Engin Çağlar, Ayla Algan, Erkan Özerman, Emel Sayın, Selim Soydan, Murat Soydan, Nuri Sesigüzel, Muazzez Arçay, Aytaç Arman, Meral Orhonsoy, Fatma Belgen, Devlet Devrim gibi sinema, müzik ve tiyatro dünyasının önde gelen isimleri tarafından kurulmuş ve sanat emekçilerinin sosyal güvencelerini sağlamak amacıyla önemli çalışmalara imza atmıştır. 51 yıllık geçmişiyle Türkiye’de halen hizmet veren ilk ve tek kuruluş olma özelliğini sürdüren Film-San Vakfı, 4500’den fazla vakıf üyesine emeklilik hakkı sağlamıştır.
3.FİLMSAN SİNEMA VE DİZİ ÖDÜLLERİ ADAYLIKLAR
DİZİ ÖDÜLLERİ ADAYLAR
Filmsan Yılın Dizi Set Amiri:
1-) MESUT DEMİR & TRT - OGM PICTURES & TAŞACAK BU DENİZ
2-) YUNUS AKYÜZ & NOW - MED YAPIM & YERALTI
3-) EREN MURATHAN & STAR TV - AY YAPIM & SEVDİĞİM SENSİN
4-) KADİR FUAT İNCE & KANAL D - NGM MEDYA & GÜLLER VE GÜNAHLAR
5-) FİKRET IŞIK & NOW - MOST PRODUCTION & HALEF: KÖKLERİN ÇAĞRISI
Filmsan Yılın Dizi Kurgusu:
1-) BARAN AKPINAR, NEFİSE FEYZA URGANCI, EKREM HEKİM TRT - OGM PICTURES & TAŞACAK BU DENİZ
2-) SERDAR ÇAKULAR & NOW - MED YAPIM & YERALTI
3-) DENİZ BULUT GÜNER & STAR TV - AY YAPIM & SEVDİĞİM SENSİN
4-) OGÜN KÜÇÜKOĞLU, MEHMET ATAN & KANAL D - NGM MEDYA & GÜLLER VE GÜNAHLAR
5-) ONUR UYSAL & NOW - MOST PRODUCTION & HALEF: KÖKLERİN ÇAĞRISI
Filmsan Yılın Dizi Müzik:
1-) AYŞE ÖNDER, ÜMİT ÖNDER & TRT - OGM PICTURES & TAŞACAK BU DENİZ
2-) SERTAÇ ÖZGÜMÜŞ, ÇAĞLAR HAZNEDAROĞLU & NOW - MED YAPIM & YERALTI
3-) ATAKAN ILGAZDAĞ & STAR TV - AY YAPIM & SEVDİĞİM SENSİN
4-) ALP YENİER, DUYGU YAZGAN & KANAL D - NGM MEDYA & GÜLLER VE GÜNAHLAR
5-) TANRIDAĞLI MÜZİK & NOW - MOST PRODUCTION & HALEF: KÖKLERİN ÇAĞRISI
Filmsan Yılın Dizi Senaristi:
1-) AYŞE FERDA ERYILMAZ, NEHİR ERDEM & TRT - OGM PICTURES & TAŞACAK BU DENİZ
2-) BERNA ARUZ & NOW - MED YAPIM & YERALTI
3-) YEŞİM ASLAN & STAR TV - AY YAPIM & SEVDİĞİM SENSİN
4-) YELDA EROĞLU, BİROL ELGİNÖZ, NUR ÖZLEM ELGİNÖZ, AYŞE IŞIKMEN & KANAL D - NGM MEDYA & GÜLLER VE GÜNAHLAR
5-) ERCAN UĞUR & NOW - MOST PRODUCTION & HALEF: KÖKLERİN ÇAĞRISI
Filmsan Yılın Dizi Görüntü Yönetmeni:
1-) TOLGA ÇETİN, SERHAT ERİN & TRT - OGM PICTURES & TAŞACAK BU DENİZ
2-) TARIK ERKAN & NOW - MED YAPIM & YERALTI
3-) ERHAN ERGÜN & STAR TV - AY YAPIM & SEVDİĞİM SENSİN
4-) OKAN ERGAN & KANAL D - NGM MEDYA & GÜLLER VE GÜNAHLAR
5-) NAİL KOÇ & NOW - MOST PRODUCTION & HALEF: KÖKLERİN ÇAĞRISI
Filmsan Yılın Dizi Yönetmeni:
1-) ÇAĞRI BAYRAK & TRT - OGM PICTURES & TAŞACAK BU DENİZ
2-) MURAT ÖZTÜRK & NOW - MED YAPIM & YERALTI
3-) GÖKÇEN USTA & STAR TV - AY YAPIM & SEVDİĞİM SENSİN
4-) DENİZ CAN ÇELİK & KANAL D - NGM MEDYA & GÜLLER VE GÜNAHLAR
5-) DENİZ ÇELEBİ DİKİLİTAŞ & NOW - MOST PRODUCTION & HALEF: KÖKLERİN ÇAĞRISI
Filmsan Yılın Dizi Yardımcı Rolde Erkek Oyuncu:
1-) AYTEK ŞAYAN & TRT- OGM PICTURES & TAŞACAK BU DENİZ
2-) SEFA ZENGİN & NOW - MED YAPIM & YERALTI
3-) BARIŞ BAKTAŞ & STAR TV - AY YAPIM & SEVDİĞİM SENSİN
4-) SERDAR ORÇİN & KANAL D - NGM MEDYA & GÜLLER VE GÜNAHLAR
5-) MAZLUM ÇİMEN & NOW - MOST PRODUCTION & HALEF: KÖKLERİN ÇAĞRISI
Filmsan Yılın Dizi Yardımcı Rolde Kadın Oyuncu:
1-) YEŞİM CEREN BOZOĞLU & TRT - OGM PICTURES & TAŞACAK BU DENİZ
2-) SEVİL AKI & NOW - MED YAPIM & YERALTI
3-) ELÇİN ZEHRA İREM & STAR TV - AY YAPIM & SEVDİĞİM SENSİN
4-) GÜLENAY KALKAN & KANAL D - NGM MEDYA & GÜLLER VE GÜNAHLAR
5-) SEZİN BOZACI & NOW - MOST PRODUCTION & HALEF: KÖKLERİN ÇAĞRISI
Filmsan Yılın Dizi Erkek Oyuncu:
1-) BURAK YÖRÜK & TRT - OGM PICTURES & TAŞACAK BU DENİZ
2-) URAZ KAYGILAROĞLU & NOW - MED YAPIM & YERALTI
3-) AYTAÇ ŞAŞMAZ & STAR TV - AY YAPIM & SEVDİĞİM SENSİN
4-) MURAT YILDIRIM & KANAL D - NGM MEDYA & GÜLLER VE GÜNAHLAR
5-) İLHAN ŞEN & NOW - MOST PRODUCTION & HALEF: KÖKLERİN ÇAĞRISI
Filmsan Yılın Dizi Kadın Oyuncu:
1-) DENİZ BAYSAL, AVA YAMAN & TRT - OGM PICTURES & TAŞACAK BU DENİZ
2-) DEVRİM ÖZKAN & NOW - MED YAPIM & YERALTI
3-) HELİN KANDEMİR & STAR TV - AY YAPIM & SEVDİĞİM SENSİN
4-) CEMRE BAYSEL & KANAL D - NGM MEDYA & GÜLLER VE GÜNAHLAR
5-) BİRAN DAMLA YILMAZ & NOW - MOST PRODUCTION & HALEF: KÖKLERİN ÇAĞRISI
Filmsan Yılın Dizisi:
1-) TAŞACAK BU DENİZ & TRT - OGM PICTURES
2-) YERALTI & NOW - MED YAPIM
3-) SEVDİĞİM SENSİN & STAR TV - AY YAPIM
4-) GÜLLER VE GÜNAHLAR & KANAL D - NGM MEDYA
5-) HALEF: KÖKLERİN ÇAĞRISI & NOW - MOST PRODUCTION
FİLMSAN UMUT VERENLER ÖDÜLLERİ
Umut Veren Erkek Oyuncu:
1-) ARDA ANARAT & TRT - OGM PICTURES & TAŞACAK BU DENİZ
2-) HAKAN ÇELEBİ & NOW - MED YAPIM & YERALTI
3-) ATA YAŞAT & KANAL D - PASTEL FİLM & DAHA 17
4-) DOĞANCAN SARIKAYA & ATV - NTC MEDYA & ALTI ÜSTÜ İSTANBUL
5-) EREN DEMİRCAN & NOW - MOST PRODUCTION & HALEF: KÖKLERİN ÇAĞRISI
Umut Veren Kadın Oyuncu:
1-) ZEYNEP ATILGAN , NAZ SAYINER & TRT - OGM PICTURES & TAŞACAK BU DENİZ
2-) ÜLKÜ HİLAL ÇİFTÇİ & NOW - MED YAPIM & YERALTI
3-) HELİN ELVEREN & KANAL D - PASTEL FİLM & DAHA 17
4-) BEREN GENÇALP & KANAL D - NGM MEDYA & GÜLLER VE GÜNAHLAR
5-) SENA MİA KALIP & ATV - NTC MEDYA & ALTI ÜSTÜ İSTANBUL
FİLMSAN DİZİ DİJİTAL ÖDÜLLERİ ADAYLAR
Filmsan Yılın Dijital Dizisi:
1-) TRT TABİİ AYSLUM & DSS MEDYA
2-) TRT TABİİ ŞULE:SENİN HİKAYEN & FRAME PICTURES
3-) TRT TABİİ SUMUD & CİNAPEX GLOBAL FİLM
4-) HBO MAX KAOSUN ANATOMİSİ & SIFIR BİR YAPIM
5-) NETFLİX MASUMİYET MÜZESİ & AY YAPIM
Filmsan Yılın Dijital Dizi Erkek Oyuncu:
1-) BERKAY ÇINAR & TRT TABİİ AYSLUM & DSS MEDYA
2-) ALP NAVRUZ & TRT TABİİ ŞULE:SENİN HİKAYEN & FRAME PICTURES
3-) EMRE KIVILCIM & TRT TABİİ SUMUD & CİNAPEX GLOBAL FİLM
4-) AYTAÇ ŞAŞMAZ, EROL BABAOĞLU & HBO MAX KAOSUN ANATOMİSİ & SIFIR BİR YAPIM
5-) SELAHATTİN PAŞALI & NETFLİX MASUMİYET MÜZESİ & AY YAPIM
Filmsan Yılın Dijital Dizi Kadın Oyuncu:
1-) DENİZ BAYSAL & TRT TABİİ AYŞE & HARMONY FİLM
2-) İLAYDA ALİŞAN & TRT TABİİ ŞULE:SENİN HİKAYEN & FRAME PICTURES
3-) ŞİFANUR GÜL & TRT TABİİ SUMUD & CİNAPEX GLOBAL FİLM
4-) SERRA ARITÜRK & HBO MAX KAOSUN ANATOMİSİ & SIFIR BİR YAPIM
5-) EYLÜL LİZE KANDEMİR & NETFLİX MASUMİYET MÜZESİ & AY YAPIM
SİNEMA ÖDÜLLERİ ADAYLAR
Filmsan Yılın Sinema Kurgusu:
1-) ÇAĞDAŞ SERCAN, ERKAN TEKEMEN & BAK POSTACI GELİYOR – POLL FİLMS
2-) OĞUZ ÇELİK & D.I.S.C.O. – MGX FİLM & BG FİLM
3-) ÇAĞRI TÜRKKAN & KARDEŞ TAKIMI 3- CJ ENM & TAFF
4-) FATİH ÜNER & BAŞIBOZUKLAR – SKY FİLM
5-) GÖKHAN ARI & Bİ UMUT – RUMBLE & NBU GOLD & DİGİTAL SANATLAR
Filmsan Yılın Sinema Müzik:
1-) CEYHUN ÇELİKTEN & BAK POSTACI GELİYOR – POLL FİLMS
2-) OZAN ÇOLAKOĞLU & D.I.S.C.O. – MGX FİLM & BG FİLM
3-) MERT OKTAN & KARDEŞ TAKIMI 3- CJ ENM & TAFF
4-) DOLAPDERE BİG GANG & GÖKAY SÜNGÜ & BAŞIBOZUKLAR – SKY FİLM
5-) FAHİR ATAKOĞLU & Bİ UMUT – RUMBLE & NBU GOLD & DİGİTAL SANATLAR
Filmsan Yılın Sinema Senaristi:
1-) YÜKSEL AKSU & BAK POSTACI GELİYOR – POLL FİLMS
2-) GİRAY ALTINOK, KEREM ÖZDOĞAN & D.I.S.C.O. – MGX FİLM & BG FİLM
3-) ELİF DEDE & KARDEŞ TAKIMI 3- CJ ENM & TAFF
4-) GANİ MÜJDE & BAŞIBOZUKLAR – SKY FİLM
5-) MERT DİKMEN, MUSTAFA USLU & Bİ UMUT – RUMBLE & NBU GOLD & DİGİTAL SANATLAR
Filmsan Yılın Sinema Görüntü Yönetmeni:
1-) GÖKHAN TİRYAKİ & BAK POSTACI GELİYOR – POLL FİLMS
2-) OKTAY BAŞPINAR & D.I.S.C.O. – MGX FİLM & BG FİLM
3-) ÖZKAN KARAKÖSE & KARDEŞ TAKIMI 3- CJ ENM & TAFF
4-) JEAN PAUL SERESİN & BAŞIBOZUKLAR – SKY FİLM
5-) KEMAL ARSLAN & Bİ UMUT – RUMBLE & NBU GOLD & DİGİTAL SANATLAR
Filmsan Yılın Sinema Yönetmeni:
1-) YÜKSEL AKSU & BAK POSTACI GELİYOR – POLL FİLMS
2-) ÖMER FARUK SORAK & D.I.S.C.O. – MGX FİLM & BG FİLM
3-) BEDRAN GÜZEL & KARDEŞ TAKIMI 3- CJ ENM & TAFF
4-) HAKAN ALGÜL & BAŞIBOZUKLAR – SKY FİLM
5-) GÖKHAN ARI & Bİ UMUT – RUMBLE & NBU GOLD & DİGİTAL SANATLAR
Filmsan Yılın Sinema Yardımcı Rolde Erkek Oyuncu:
1-) MÜFİT KAYACAN & BAK POSTACI GELİYOR – POLL FİLMS
2-) SAYGIN SOYSAL & D.I.S.C.O. – MGX FİLM & BG FİLM
3-) BERAT EFE PARLAR & KARDEŞ TAKIMI 3- CJ ENM & TAFF
4-) BARAN BÖLÜKBAŞI & BAŞIBOZUKLAR – SKY FİLM
5-) GÜRBERK POLAT & Bİ UMUT – RUMBLE & NBU GOLD & DİGİTAL SANATLAR
Filmsan Yılın Sinema Yardımcı Rolde Kadın Oyuncu:
1-) BEGÜM ÇAĞLA TAŞKIN & BAK POSTACI GELİYOR – POLL FİLMS
2-) DEVRİM YAKUT & D.I.S.C.O. – MGX FİLM & BG FİLM
3-) GÜLHAN TEKİN &KARDEŞ TAKIMI 3- CJ ENM & TAFF
4-) BUSE SİNEM İREN & BAŞIBOZUKLAR – SKY FİLM
5-) HÜLYA DUYAR & Bİ UMUT – RUMBLE & NBU GOLD & DİGİTAL SANATLAR
Filmsan Yılın Sinema Erkek Oyuncu:
1-) OZAN AKBABA & BAK POSTACI GELİYOR – POLL FİLMS
2-) GİRAY ALTINOK & D.I.S.C.O. – MGX FİLM & BG FİLM
3-) FIRAT ALBAYRAM & KARDEŞ TAKIMI 3- CJ ENM & TAFF
4-) MUSTAFA ÜSTÜNDAĞ & BAŞIBOZUKLAR – SKY FİLM
5-) FİKRET KUŞKAN & Bİ UMUT – RUMBLE & NBU GOLD & DİGİTAL SANATLAR
Filmsan Yılın Sinema Kadın Oyuncu:
1-) DENİZ BARUT & BAK POSTACI GELİYOR – POLL FİLMS
2-) ÖZGE ÖZACAR & D.I.S.C.O. – MGX FİLM & BG FİLM
3-) CEYDA KASABALI & KARDEŞ TAKIMI 3- CJ ENM & TAFF
4-) GONCA VUSLATERİ & BAŞIBOZUKLAR – SKY FİLM
5-) ARZUM ONAN & Bİ UMUT – RUMBLE & NBU GOLD & DİGİTAL SANATLAR
Filmsan Yılın Sinema Filmi:
1-) BAK POSTACI GELİYOR - POLL FİLMS
2-) D.I.S.C.O. - MGX FİLM & BG FİLM
3-) KARDEŞ TAKIMI 3 - CJ ENM & TAFF
4-) BAŞIBOZUKLAR - SKY FİLM
5-) Bİ UMUT - RUMBLE & NBU GOLD & DİGİTAL SANATLAR
Kültür Sanat
Bakan Ersoy hat sanatının usta ismi Mehmed Özçay ile buluştu: Mescid-i Haram'dan Ayasofya'ya uzanan sanat imzası
Kültür Sanat
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