16. Mahallelerimizin doğasının son 50 yılda nasıl değiştiğini büyüklerimizle yapacağımız röportajlarla kayıt altına alabilmemizi ve endemik türlerin ve sulak alanların çocuklarla birlikte haritalanmasını, // 17. Kıyı illerinde hayalet ağ temizliği çalışmalarına biz çocukların da katılabilmesini, temizlenen ağ miktarının ve denizlerdeki mikroplastik ölçüm sonuçlarının her yıl çocukların anlayabileceği biçimde paylaşılmasını ve mikroplastiklerin sağlığımıza etkilerine ilişkin araştırmaların desteklenmesini, // 18. Çocukların iklim krizini kendi gözünden anlattığı belgesel, podcast ve fotoğrafların toplandığı ulusal bir çocuk iklim arşivi oluşturulmasını ve üniversitelerin desteğiyle çevre sorunlarına çözüm üretebileceğimiz atölyeler kurulmasını, // 19. Türkiye'nin öncülük ettiği Sıfır Atık anlayışının dünya çocuklarıyla paylaşılması için Uluslararası Sıfır Atık Günü'nde ve Uluslararası Gıda Kaybı ve İsrafı Farkındalık Günü'nde farklı ülkelerden çocukların ortak etkinlikler yapmasını, // 20. İklim krizinden en çok etkilenen ülkelerdeki çocukların sesinin de duyulması için COP31'de başlayan çocuk katılımının uluslararası işbirlikleriyle sürdürülmesini ve Türkiye'nin bu alanda dünya çocuklarına örnek olmasını istiyoruz."