Bakan Ersoy hat sanatının usta ismi Mehmed Özçay ile buluştu: Mescid-i Haram'dan Ayasofya'ya uzanan sanat imzası
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, hüsn-i hat sanatının dünyadaki önemli temsilcilerinden Mehmed Özçay’ı İstanbul’daki evinde ziyaret etti. Özçay’ın sanat hayatına ve Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığına sunduğu katkılara dikkati çeken Ersoy, “Dört buçuk yıllık emekle hazırladığı el yazması Mushaf-ı Şerif’ini Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığımıza hediye etmesini ve Kurumumuzun çalışmalarına sunduğu katkıları ayrıca çok kıymetli buluyorum.” ifadelerini kullandı.