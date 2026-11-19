TBMM Başkanı Kurtulmuş’tan 'Terörsüz Türkiye' açıklaması: Çalışmalarda son noktaya geldik
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş Terörsüz Türkiye sürecinde kapsamında kurulacak İzleme Komisyonu hazırlığı ile ilgili açıklamalarda bulunuyor... Numan Kurtulmuş, "Çalışmalarda son noktaya geldik" ifadelerini kullandı.
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş Terörsüz Türkiye süreci kapsamında kurulacak İzleme Komisyonu hazırlığı ile ilgili açıklamalarda bulunuyor...
Numan Kurtulmuş, "Çalışmalarda son noktaya geldik" ifadelerini kullandı.
Ayrıntılar gelecek…