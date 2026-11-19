ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in tarihi üçlü zirvesi öncesinde Çin'de diplomasi trafiği hızlandı. Dünyanın gözünü çevirdiği görüşme öncesinde Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'den dikkat çeken bir açıklama geldi.

Tarihi görüşme öncesinde NBC News'e konuşan Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, ABD ve Çin'in Rusya üzerindeki ekonomik etkisine dikkat çekti. Trump ve Şi Cinping'in savaşı sona erdirmek için yeterli güce sahip olduğunu belirten Zelenski, iki liderin Putin'i tek bir toplantıda durdurabileceğini savundu. Ukrayna lideri, savaşın sona ermesi için öncelikle cephede ateşkes sağlanması gerektiğini vurguladı.

Zelenski, ABD ve Çin'in Rusya'ya karşı ortak hareket etmesi halinde savaşın sona erdirilebileceğini öne sürdü. Washington ve Pekin yönetimlerinin Moskova'ya yaptırım uygulaması veya ticari ilişkileri durdurma tehdidinde bulunmasının yeterli olabileceğini söyleyen Ukrayna lideri, "Çin ve ABD'nin Putin'i tek bir görüşmede durduracak kadar gücü var" ifadelerini kullandı. Zelenski, iki ülkenin bu adımları atmamasının savaşı bitirme konusundaki siyasi iradelerinin sorgulanmasına neden olacağını savundu.

UKRAYNA OLMADAN UKRAYNA HAKKINDA KARAR ALINAMAZ

Üçlü zirvede Ukrayna'nın masada bulunmamasına da değinen Zelenski, ülkesinin geleceğinin başka devletler tarafından belirlenemeyeceğini vurguladı. Ukrayna ile ilgili kararların Ukrayna'nın, Avrupa'yı ilgilendiren kararların ise Avrupa'nın katılımıyla alınması gerektiğini belirtti. Zelenski, Kiev yönetiminin katılmadığı görüşmelerde varılacak olası uzlaşmaların kalıcı barış sağlamayabileceği mesajını verdi.

TRUMP VE PUTİN UKRAYNA'YI GÖRÜŞTÜ

Üçlü zirve öncesinde Trump ve Putin arasında gerçekleştirilen ikili görüşme yaklaşık 30-40 dakika sürdü. Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov, görüşmenin olumlu geçtiğini ve Ukrayna krizinin çözümünün ana gündem maddesi olduğunu açıkladı. Uşakov, iki liderin üçlü zirvenin hazırlıklarını da değerlendirdiğini ancak görüşmenin ardından önemli bir anlaşma duyurulmadığını belirtti.

GÖZLER ÜÇ LİDERİN VERECEĞİ MESAJDA

Dünyanın en büyük nükleer güçleri arasında yer alan ABD, Rusya ve Çin'in liderlerini bir araya getirecek toplantının, Ukrayna'daki savaşın geleceği açısından önem taşıması bekleniyor. Zelenski'nin yaptırım çağrısının ardından gözler Trump ve Şi'nin Putin karşısında nasıl bir tutum izleyeceğine çevrildi.