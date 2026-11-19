Trabzon’da Salah çılgınlığının ardı arkası gelmiyor! Dışişleri'nden onay alıp yaşadığı sokağın ismini değiştirdiler
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
Trabzon'da yaşanan Muhammed Salah çılgınlığının sonu gelmiyor. Dışişleri Bakanlığının onayının ardından Muhammed Salah’ın yaşadığı Selvi Sokak'ın adı Muhammed Salah Sokak olarak değiştirildi.
Trabzon'un Yomra ilçesi Kaşüstü Mahallesi'nde bulunan Selvi Sokak'ın adının Muhamned Salah Sokak olarak değiştirilmesi kararlaştırıldı.
Yomra Belediye Meclisinde kabul edilen isim değişikliği, yabancı bir kişinin adının sokağa verilmesi nedeniyle Dışişleri Bakanlığının onayına sunuldu. Bakanlıktan beklenen iznin çıkmasıyla birlikte değişiklik resmiyet kazandı.
SOKAKTA ÇEVRE DÜZENLEMESİ YAPILIYOR
Yomra Belediye Başkanı Mustafa Bıyık, bölgede tabela ve çevre düzenlemesi çalışmalarının sürdüğünü söyledi. Yeni tabelaların yerleştirilmesi ve görsel çalışmaların tamamlanmasının ardından açılış töreni düzenlenecek. Başkan Bıyık, törene Salah'ı ve Trabzonspor camiasını davet edeceklerini söyledi. Salah'ın ilçelerinde yaşamasından gurur duyduklarını belirten Bıyık, Mısırlı futbolcunun Yomra ve Trabzon'a kattığı değere teşekkür etti.