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Dünya Film sahnelerini aratmadı! Kovboy ile inek kovalamacası kameraya böyle yansıdı
Dünya

Film sahnelerini aratmadı! Kovboy ile inek kovalamacası kameraya böyle yansıdı

Yeniakit Publisher
2023-05-23 22:57:00 - 2023-05-23 23:24:11

ABD’de eyaletler arası yolda film sahneleri aratmayan kovboy ile inek arasındaki kovalamaca araç kamerasına yansıdı.

ABD’nin Michigan eyaletindeki eyaletler arası yolda çiftlikten kaçan bir inek ile onu yakalamaya çalışan at üstündeki kovboy arasında kovalamaca yaşandı.

ABD’nin Michigan eyaletinde yer alan bir çiftlikten kaçan inek eyaletler arası yola çıktı. İneği yakalamak için peşinden gelen kovboy ile inek arasında eyaletler arası yolda kovalamaca yaşandı. Geçtiğimiz pazar günü yaşanan ilginç olay, Michigan Eyalet Polisi’ne ait bir devriye aracında bulunan araç kamerası tarafından anbean kayıt altına alındı. Görüntülerde, at üstündeki kovboyun kement atmak için hazırlandığı görüldü.

Bazı şeritler trafiğe kapatıldı

Polis ekipleri, kovalamaca sırasında herhangi bir kaza yaşanmaması için eyaletler arası yolun bazı şeritlerini trafiğe kapattı. Polis tarafından yapılan açıklamada, "İnek suçlanmadı ve diğer tüm çiftlik hayvanlarına anlatacak bir hikayeyle çiftliğe geri döndü" dedi.

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