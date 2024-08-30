Filistinlilerin varlıklarına el koymuştu: Hırsız Binance'ın zararı durdurulamıyor!

Dünyanın en çok kullanılan kripto para borsası Binance, İsrail Savunma Kuvvetleri'nin talimatıyla Filistinli kullanıcıların hesaplarına el koydu. Binance İsrail hükümetinin talebi üzerine Filistinlilere ait Bitcoin varlıklarını dondurma kararı alarak büyük bir tartışmanın fitilini ateşledi. Karar, Binance'nin kripto dünyasında güvenilirliğini zedeledi.

Filistin halkına başlatılan soykırım yetmezmiş gibi küresel çapta baskısını artırmaya çalışan Siyonist lobi, bu kez yeni bir skandala imza attı. Dünyanın en büyük kripto para borsalarından biri olan Binance, İsrail ordusunun isteği üzerine Filistinlilere ait hesapları dondurma kararı almıştı. Binance'nin aldığı bu karar kripto piyasasında ciddi soru işaretleri oluştururken, piyasalarda önemli dalgalanmalar oldu. Binance CEO'su, "Sadece yasadışı fonlara bağlı sınırlı sayıda kullanıcı hesabının işlem yapmasının engellendiğini" açıklasa da borsadan BTC çıkışı 46 bin 710 Bitcoin'e ulaştı.

46 BİNDEN FAZLA KİŞİ HESABININ ÇIKIŞINI YAPTI

Binance'te bulunan Filistin bağlantılı hesaplara önceki gün (28 Ağustos 2024) uygulanan blokaj, kripto para biriminin en büyük borsalarından olan şirkette sarsıntıya neden oldu. Coinglass'ta yer alan verilere göre 27 Ağustos'tan bu yana Binance'tan çekilen BTC sayısı 46 bin 710'a ulaştı. Bu kripto para miktarının dolar karşılığı 2.83 milyarlık dev bir meblağ anlamına geliyor.

BİNANCE'YE GÜVEN ZAYIFLADI

Binance CEO'su Richard Teng, konuyu bir yanlış anlama olarak nitelendirerek, sadece "yasadışı fonlara bağlı sınırlı sayıda kullanıcı hesabı"nın işlem yapmasının engellendiğini açıkladı. Ancak, borsadan 46 bin 710 Bitcoin'in çekilmesi, bu açıklamanın inandırıcılığını zayıflattı.

UZMANLAR YATIRIMCILARI UYARDI

Bu olay, kripto para yatırımcılarının dikkatli olmaları ve yatırımlarını yapmadan önce detaylı araştırmalar yapmaları gerektiğini bir kez daha gözler önüne serdi. Uzmanlar, bu olayın kripto para piyasalarının olgunlaşmamış olduğunu ve hala birçok sorunun çözülmeyi beklediğini gösterdiğini belirtti. Gelecekte, kripto para piyasalarının daha şeffaf, güvenilir ve düzenlenmiş bir hale gelmesi için önemli adımlar atılması bekleniyor.

NE OLMUŞTU?

Skandal bir karara imza atarak İsrail Savunma Kuvvetleri'nin talebi üzerine Filistinlilere ait tüm fonlara el koyan Binance'in bu skandalını, Paxful'un kurucu ortağı ve Noones P2P platformunun CEO'su Ray Youssef gündeme getirdi.

Youssef, X (Twitter) üzerinden yaptığı açıklamada, Binance'in İsrail'in isteği üzerine tüm Filistinlilerin fonlarına el koyduğunu ifade ederek, Binance'in etkilenen kullanıcıların itirazlarını reddettiğini ve fonları iade etmeyi kabul etmediğini de sözlerine ekledi.

İSRAL'E AİT BELGEYİ PAYLAŞTI

Youssef tarafından paylaşılan resmi belgede hesaplara el konma nedeninin "Terörle Mücadele Kanunu"na dayandırıldığı detayı yer aldı.İsrail Savunma Kuvvetleri'ne ait belgede "Savunma Bakanı'nın yetkisi doğrultusunda bu kişilerin kripto para cüzdanlarına el konulmuştur. El koyma kararının gerekçesi, söz konusu cüzdanlarda bulunan kripto paraların bir terör örgütü tarafından transfer edilmesi ve terör suçu işlemek için kullanılmasıdır. İddiaların incelenmesi sonucunda, el koyma kararının geçerli olduğu ve mal varlıklarının müsadere edileceği belirtilmiştir" ifadelerine yer verildi.