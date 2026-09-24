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Gündem Şimşek’ten Sözcü’ye zehir zemberek sözler Haysiyetsiz, onursuzlar size yazıklar olsun!
Gündem

Şimşek’ten Sözcü’ye zehir zemberek sözler Haysiyetsiz, onursuzlar size yazıklar olsun!

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Şimşek’ten Sözcü’ye zehir zemberek sözler Haysiyetsiz, onursuzlar size yazıklar olsun!

10 yıldır birlikte yaşadığı Özlem Şanver’le karşılıklı atıştıkları görüntülere ilişkin olarak ilk kez konuşan CHP PM Üyesi Berhan Şimşek, "O şerefsizlere söylüyorum buradan, Birisi sizin kafanıza tabak atarsa ne yaparsınız? Ben de ayağımı salladım. Komşular duymasın diye alıp içeriye götürmüşüz, biz ’şiddet yapan’ olmuşuz. Haysiyetsiz, onursuzlar. O Sözcü TV’deki ana haberi sunan, 40 yıldır tanırım. Yazıklar olsun. Bir insan bu kadar para için küçülür mü ya" dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi Parti (CHP) Parti Meclis Üyesi Berhan Şimşek, Özlem Şanver’e şiddet uyguladığı iddia edilen görüntülere ilişkin, "O şerefsizlere söylüyorum buradan, şerefli şerefsizlere. Sizin birisi kafanıza tabak atarsa ne yaparsınız? Ben de ayağımı salladım. Komşular duymasın diye alıp içeriye götürmüşüz, biz ’şiddet yapan’ olmuşuz. Haysiyetsiz, onursuzlar. O Sözcü TV’deki ana haberi sunan, 40 yıldır tanırım. Yazıklar olsun. Bir insan bu kadar para için küçülür mü ya" dedi.

CHP Parti Meclis Üyesi Berhan Şimşek, Bilecik ziyaretinde parti binasında İl Başkanı Kazım Yağmur ve teşkilat üyeleri ile bir araya geldi. Şimşek, kız arkadaşı Özlem Şanver’e şiddet uyguladığı ileri sürülen görüntüler hakkında konuştu. Şimşek, "Biz 86 milyonun partisiyiz. Günlerdir yollardayım, hangi otelde yattığım hangi otelde kalktığım belli değil. Arkamdan bin tane döndürülen dolaplara rağmen. 2,5-3 yıl önceki güvenlik kamerasını alıp videonun yarısını yayınlayıp ’kadına şiddet yaptı’ diyen namussuz, haysiyetsiz, şerefsiz şereflilere de söylüyorum. Berhan’ın üzerinden CHP örgütüne yükleneceksiniz, genel başkanlığa ve partime yükleneceksiniz buna müsaade etmem. Sığırcık yavruları. Bu yorumları yapanlar var, yazanlar var. Onurunuz, ahlakınız varsa, çoluğunuz çocuğunuz varsa, eşiniz, ananız, babanız, vicdanınız varsa şu yazdıklarınızı aynada kendinize söyleyin, Berhan Şimşek bunu hak ediyor mu. Ben bugünün adamı değilim. 45 yıldır bu ülkenin tanıdığı bir insanım. Hırsızlığım, arsızlığım, şerefsizliğim, namussuzluğum yok. O şerefsizlere söylüyorum buradan, şerefli şerefsizlere. Sizin birisi kafanıza tabak atarsa ne yaparsınız? Ben de ayağımı salladım. Komşular duymasın diye alıp içeriye götürmüşüz, biz ’şiddet yapan’ olmuşuz. Haysiyetsiz, onursuzlar, o Sözcü TV’deki ana haberi sunan, 40 yıldır tanırım. Yazıklar olsun. Bir insan bu kadar para için küçülür mü ya. Demez misiniz, bu insanın bir dünyası var, ’haysiyet cellatlığı yapıyoruz’ demez misiniz. Demez misiniz ya, itibar suikastı yapıyoruz’ demez misiniz?" diye konuştu.

 

"Dosyalarım burada, 4 tane dava açmışım"

Şimşek, açıklamasının devamında, "Dosyalarım burada, 4 tane dava açmışım ve sonuçlansın hepsi. Ama bunlar utanmazlar, yarın da başka bir şey söylerler. Burada geleceğimi il başkanım sosyal medyadan paylaşmış, hayasızca laflar, yazıktır ya. Sizin ananız, babanız, çocuğunuz, kardeşiniz yok mu, sizde hiç vicdan yok mu. Sizde ar etme duygusu yok mu. Sadece aldığınız para karşılığı kadar klavye silahşorluğu yapıyorsunuz. Ben iman etmiş bir insanım. Sizi Allah’a havale ediyorum. Bela okumuyorum, ’Allah belanızı versin’ demiyorum; sizi Allah’a havale ediyorum" dedi.

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