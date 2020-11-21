Filistinlilerden Pompeo protestosu

Filistinliler, İsrail’e resmi temaslar kapsamında gelen ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun işgal altındaki Batı Yaka’da bulunan bir Yahudi yerleşim birimine ziyaret planını protesto etti. Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) bünyesindeki grupların yanı sıra Hamas ve İslami Cihad’ın da içinde bulunduğu Filistin Ulusal ve İslami Güçler Komitesinin çağrısı üzerine, Batı Yaka’nın Ramallah kentine bağlı El-Bire bölgesinde toplanan binlerce Filistinli, Pompeo’nun Batı Yaka’daki Psagot Yahudi yerleşim birimine ziyaretine tepki gösterdi. Eylemciler, Pompeo’nun yerleşim birimine ziyaretinin reddedildiği sloganların yer aldığı pankartlar taşıdı. Fetih Hareketi Başkan Yardımcısı Mahmud el-Alul, “Tüm ABD yönetimleri İsrail yanlısıdır ancak Donald Trump’ın yönetimi işgal devletinin bilfiil ortağıdır” dedi. Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Yürütme Konseyi Üyesi Vasıl Ebu Yusuf ise Pompeo’nun ziyaretini uluslararası hukuka apaçık bir meydan okuma olarak değerlendirdi.