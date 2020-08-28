  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Filistinliler, Doğu Kudüs'te cuma namazı kılarak İsrail'in yıkımlarına tepki gösterdi
Aktüel

Filistinliler, Doğu Kudüs'te cuma namazı kılarak İsrail'in yıkımlarına tepki gösterdi

Yeniakit Publisher
2020-08-28 18:38:57 -
Filistinliler, Doğu Kudüs'te cuma namazı kılarak İsrail'in yıkımlarına tepki gösterdi

KUDÜS (AA) - Filistinliler, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün güneyindeki Silvan Mahallesi'nde cuma namazı kılarak, İsrail'e karşı tepki gösterdi.

Silvan Mahallesi'ndeki çadırda toplanan onlarca Filistinli, İsrail'in bölgedeki yıkımlarına karşı tepki için cuma namazı kıldı.

Mescid-i Aksa İmam Hatibi Şeyh İkrime Sabri cuma namazında verdiği hutbede "Silvan, mübarek Mescid-i Aksa'ya komşu olması nedeniyle hedef alınmıştır." dedi.

İsrail'in uyguladığı "zulüm siyasetinin" Filistinlileri köklerinden koparmayı amaçladığını belirten Sabri, "Yıkım, İsrail işgalinin izlediği eski ve ırkçı bir politikadır." şeklinde konuştu.

Sabri, "Bu mahalle ve Kudüs'teki diğer mahalleler tehlike altında. Halihazırda, çok sayıda ev yıkılma ve el konulma tehdidiyle karşı karşıya." ifadelerini kullandı.

- İsrail'in Doğu Kudüs'teki yıkımları

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te Filistinlilere imar izni konusunda zorluk çıkaran ve Filistinlilerin yaptığı imar izni başvurularının tamamına yakınını reddeden İsrail makamları, Filistinlilere ait binlerce evi "ruhsatsız" olduğu iddiasıyla yıkma tehdidinde bulunuyor.

Filistin yönetimine bağlı Kudüs İşleri Bakanı Fadi el-Hedmi, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in Doğu Kudüs'te yıl başından bu yana 115 evi yıktığını duyurdu.

İsrail'e bağlı belediyenin söz konusu uygulamasının hiçbir hukuki dayanağı olmadığını ifade eden Filistinliler, bunun "İsrail'in yıldırma ve şehri Yahudileştirme politikalarının parçası" olduğunu belirtiyor.

İsrail belediyesi, çoğu zaman yıkım masraflarını evi yıkılan kişilerden tahsil ediyor.

Filistinli kaynaklar, 1967'den bu yana Doğu Kudüs'te Filistinlilere ait 5 binden fazla evin İsrail güçleri tarafından yıkıldığını kaydediyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Doğalgaz keşfi sonrası dikkat çeken açıklama: Türkiye asıl sürprizi altında yapabilir
Ekonomi

Doğalgaz keşfi sonrası dikkat çeken açıklama: Türkiye asıl sürprizi altında yapabilir

Karadeniz'de 320 milyar metreküp doğalgazın keşfedilmesinin diğer sektörleri de olumlu yönde etkileyeceğini belirten Altın Madencileri Derne..
Erdoğan'ın damga vurduğu ankette ikinci isim şaşırttı
Gündem

Erdoğan'ın damga vurduğu ankette ikinci isim şaşırttı

Areda Survey yaptığı son ankette vatandaşlara "Bu pazar Cumhurbaşkanlığı seçimi olsa hangi adaya oy verirsiniz?" sorusunu sordu. Araştırmaya..
BAE'den küstah adım! Türkiye'ye karşı Girit'e savaş uçaklarını indirdiler
Dünya

BAE'den küstah adım! Türkiye'ye karşı Girit'e savaş uçaklarını indirdiler

Birleşik Arap Emirlikleri, Türkiye'ye karşı düzenlenen ortak tatbikat için savaş uçaklarını Girit Adası'na yolladı.
Satılık 2014 model Ford Focus
Satılık 2014 model Ford Focus

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı