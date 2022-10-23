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Dünya Filistinli üst düzey direnişçi Tamir Keylani şehit oldu
Dünya

Filistinli üst düzey direnişçi Tamir Keylani şehit oldu

Filistin’in Aslanlar Yuvası direniş grubunun üst düzey yöneticilerinden biri olan ve son dönemde işgal rejimine yönelik birtakım eylemler düzenleyen kahraman direnişçi Tamir Keylani patlayıcı yüklü motosikletle düzenlenen suikast sonucu şehit oldu.

Yeniakit Publisher
2022-10-23 12:49:00 -
Filistinli üst düzey direnişçi Tamir Keylani şehit oldu

Yeni Akit  Ankara

Filistin Ajansı, konuya ilişkin yayınladığı haberde, “Aslan Yuvası direniş grubunun komutanlarından Tamir Keylani, Nablus'un Eski Şehir bölgesinde patlayıcı yüklü bir motorsikletle düzenlenen suikast sonucu şehit oldu” bilgisini paylaştı.

Öte yandan, Kalkiliya yakınlarındaki 109 nolu kontrol noktasında dün akşam saatlerinde işgal güçleri tarafından doğrudan üzerine ateş açılan ve ağır yaralanan 32 yaşındaki Rabi Arafa Rabi isimli Filistinli genç de kurtarılamayarak şihet oldu.

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