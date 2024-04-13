Mersin'de, Gazze'de şehid olan İsmail Heniyye'nin çocukları, torunları ve Filistinli şehidler için gıyabi cenaze namazı kılındı.

İşgal rejiminin Filistin'e yönelik saldırıları devam ederken dünyanın dört bir yanında siyonistleri telin, Filistin halkına ve direnişine destek programlar devam ediyor.

Siyonist işgal rejiminin Gazze'ye yönelik saldırıları sonucu şehid olan İsmail Haniye'nin üç oğlu ve üç torunu için Tarsus'ta gıyabi cenaze namazı kılındı, dua edildi.

Tarus ilçesinde, HÜDA PAR İlçe Başkanı Hikmet Tanış, beraberindeki partililer ve halk, Peygamber Sevdalıları Vakfı'nın çağrısıyla; HAMAS Lideri İsmail Heniye'nin şehid edilen oğulları ve torunları için Cuma namazı akabinde Tarsus Ulu Camii'nde Gıyabi Cenaze Namazı kılarak dualar ettiler.

Kılınan gıyabi cenaze namazının ardından basın açıklaması gerçekleştirildi.

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Basın açıklanmasından sonra Filistinli şehitler için yapılan dua ile program sona erdi. (İLKHA)