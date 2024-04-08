  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Sosyal medyadan duyurdu! İşte Meral Akşener'in adaylık kararı

Ahmet Hakan’dan, seçimlerin ardından bomba yazı! Ne parti içi sorunlar ne kibir ne şu ne bu! “AK Parti’nin ilk çözmesi gereken sorun budur”

Orta doğudan, Amerika’dan, Rusya’dan… Türkiye’ye milyarlarca dolar para yağdı!

Yeni sayfa açmak isteyen Özgür Özel şimdiden şartını koştu! Beştepe değil Çankaya olsun

Cübbeli Ahmet Hoca’dan bomba “Yeniden Refah” çıkışı! Yer yerinden oynayacak

Mehmet Metiner 'Gerçekten mi?' diye sordu! Süleymancıların liderinin yanındaki isim herkesi şok etti

Yerel seçimlerin ardından o cemaatten AK Parti'ye intikam konuşması

Kuduz köpek yine havladı

Herkes bu olaya kilitlendi! Kıyamet alameti yorumları yapılıyor

MHP'li vekil, İsrailli şirketin Türkiye şubesinin başında mı? 'Maalesef' diyerek duyurdu
Eğitim Filistinli öğrenciye kıyak yatay geçişe yalanlama
Eğitim

Filistinli öğrenciye kıyak yatay geçişe yalanlama

Yeniakit Publisher
2024-04-08 12:16:00 -
Filistinli öğrenciye kıyak yatay geçişe yalanlama

YÖK, Sudanlı ve Filistinli öğrencilere belgesiz, koşulsuz yatay geçiş hakkı verildiği yönündeki iddiaları yalanladı.

Ukrayna krizinde olduğu gibi savaş nedeniyle öğrenimini sürdüremeyen öğrencilerden şartları uygun olanlara yatay geçiş hakkı, uygun olmayanlara da bir anlamda misafir öğrencilik olan “özel öğrencilik” imkanı tanındığı aktarıldı. YÖK açıklamasında şunlar kaydedildi: “Bu tür haberler asılsız. Sudanlı ve Filistinli öğrenciler, şartları yerine getirmeleri koşuluyla yatay geçiş için üniversitelerimize müracaat edebileceklerdir. Savaş mağduru misafir öğrencilere tanınan özel öğrencilik imkanı, iddia edildiği gibi Türk vatandaşı öğrencilerimiz için bugün veya gelecekte bir hak kaybına yol açmayacaktır.”

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23