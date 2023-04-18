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Dünya Filistinli Kemal el-Hatib'den İran tepkisi!
Dünya

Filistinli Kemal el-Hatib'den İran tepkisi!

Yeniakit Publisher
2023-04-18 23:50:00 -
Filistinli Kemal el-Hatib'den İran tepkisi!

Filistin 1948 İslami Hareketi Başkan Yardımcısı Kemal el-Hatib, İran'ın dış politikasını sert ifadelerle eleştirdi.

"İran, kendi çıkarları için Filistin davasını kullanıyor." el-Hatib, "İran'ın Kudüs'te bir kahramanlığını görmedik. Ancak Halep'te, Humus'ta ve Gata'da yıllar boyunca mazlumlara neler yaptıklarını biliyoruz." ifadelerini kullandı.

"Nasıl oldu da pusulaları Kudüs iken Halep, Humus, Sana ve Bağdat'a saptı?" sorusunu yönelten Kemal el-Hatib, şöyle devam etti:

‘Kudüs Gücü’ ismini verdikleri birlik, Zeynebiler ve Fatımiler gibi mezhepçi güçlerdir. Aynı zamanda Haçlıların Kudüs'ü işgal etmeleri, Zeynebiler ve Fatımilerin yolunu izleyenlere bağlı birliklerin Kudüs'ten çekilmesi sonra gerçekleşti.

Kudüs'ü Haçlı işgaline teslim edenler siyonist işgalden kurtaramaz.
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