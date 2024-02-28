Filistinli kadın: 'Ağaçların yapraklarını yeme seviyesine ulaştık'
Filistinli kadın, Gazze'nin kuzeyindeki açlık nedeniyle ağaç yaprakları ile beslenmeye çalıştıklarını söyledi.
Filistinli kadın, Gazze'nin kuzeyindeki açlık nedeniyle ağaç yaprakları ile beslenmeye çalıştıklarını söyledi.
Gazze'de 7 Ekim'den bu yana sivillere yönelik saldırılar düzenleyerek binlerce masum sivili katleden İsrail, siyonizmin vahşi yüzünü her geçen gün daha şiddetli bir şekilde göstermeye devam ediyor.
Soykırım saldırılarının yanı sıra temel ihtiyaçlarından mahrum bırakılarak açlığa mahkum edilen Filistin halkı, zorlu yaşam şartlarıyla mücadele etmeye çalışıyor.
İnsani yardıma ulaşmaya çalışırken İsrail'in bombardımanlarına maruz kaldıklarını anlatan Filistinli kadın, içinde bulundukları içler acısı durum hakkında konuştu.
Filistinli kadın, Gazze'nin kuzeyindeki açlık nedeniyle çocuklarını "ağaç yaprakları" ve ailenin eşeği için ayrılan yemle beslemek zorunda kaldığını söyledi.
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