Filistinli guruplardan silahlanma ve birlik çağrısı

Gazze Şeridi'ndeki Filistinli gruplar, "Siyonist rejimin milli safların dışından gelen şüpheli çağrılarla kaos yaymaya, milli birliği tehdit etmeye, fitne ve bölücülüğü körüklemeye çalıştığına" dikkat çekerek, birlik ve silahlanma çağrısında bulundu.

Gazze'deki direniş grupları ortak açıklamada bulundu.

Filistinlilerin kapsamlı bir soykırıma maruz kaldığı belirtilen açıklamada, Siyonist rejimin herhangi bir direniş grubunu ayırt etmeksizin topluca hedef aldığı vurgulandı.

Direniş grupları arasında birliğe en çok ihtiyaç duyulan aşamada olunduğuna dikkat çekilerek, birlik ve silahlanma çağrısı yapılan açıklamada, "Siyonist rejimin milli safların dışından gelen şüpheli çağrılarla kaos yaymaya, milli birliği tehdit etmeye, fitne ve bölücülüğü körüklemeye çalıştığına" işaret edildi.

İşgal rejiminin "nazi işgalini" sona erdirmeye yönelik tüm çözüm ve önerileri reddettiği, Filistinlileri ve Filistinlilerin davasını hedef aldığı kaydedildi.

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