Filistinli gruplar, Gazze Şeridi sınırını durmaksızın korumaya devam ediyor

HAN YUNUS (AA) - HANİ EŞ-ŞAİR - İslami Cihad Hareketi'nin silahlı kanadı Kudüs Seriyyeleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ve ramazana rağmen, Gazze Şeridi sınırını ara vermeden İsrail'e karşı korumak için çalışıyor.

AA ekibi, Gazze ile İsrail arasındaki sınırı koruyan İslami Cihad Hareketi'nin silahlı kanadı Kudüs Seriyyeleri'ne (Seraya el-Kudüs) bağlı bir gruba sınırdaki nöbetleri sırasında eşlik etti.

İftar vakti yaklaşırken, Kudüs Seriyyeleri unsurları yanlarında taşıdıkları gözetleme teçhizatlarının yanı sıra hafif ve orta ölçekli silahlarıyla Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinin doğusunda bulunan İsan el-Cedide beldesinin İsrail sınırındaki zeytinliklerinde dağılmaya başladı.



Kendi aralarında iş bölümü yapan Kudüs Seriyyeleri'nin bir kısmı İsrail güçlerinin hareketlerini gözetlerken, diğerleri de ibadet ediyor.

Kudüs Seriyyeleri'nin sınır nöbeti tuttuğu noktadan İsrail ordusuna bağlı araçların hareketleri ve ordunun sınırın yer altında ve üstünde devam ettirdiği duvar inşaatı çalışmaları net şekilde görülüyor.

- "Halkımızın umutlarını boşa çıkarmayacağız"

Kudüs Seriyyeleri saha komutanlarından Ebu Hasan, Kovid-19'un dünya genelinde yayıldığı bi döneme denk gelen ramazan ayındaki çalışmalarıyla ilgili AA muhabirine açıklamalarda bulundu.



Direniş çalışmalarının ramazanda veya başka bir zamanda hiç durmadığını, ramazan ayında ise daha da arttığını ve İsrail'in saldırılarına karşı sürekli teyakkuzda olduklarını belirten Ebu Hasan, "Ülkemizin güvenliğini korumak için evlerimizi, iftar ve sahur sofralarını terk ediyoruz. Çünkü Gazze'deki, Batı Şeria'daki ve diğer yerlerdeki halkımız direniş güçlerine güveniyor. Biz de onların umutlarını boşa çıkarmayacağız." dedi.

- "Kovid-19 için tüm tedbirleri alıyoruz"

Kovid-19'un çalışmalarına etkisiyle ilgili Ebu Hasan, sınırda nöbet tutan personelin hayatlarını korumak için tüm sağlık önlemlerini aldıklarını vurguladı.

Ebu Hasan, "Nöbet yerlerinde, üretim atölyelerinde, tünellerde, sınır boyundaki gözetleme noktalarında ve tüm askeri çalışma yerlerinde kendimizi ve personelimizi Kovid-19'dan korumak için her türlü önlemleri alıyoruz." diye konuştu.

Kovid-19'a rağmen tünel kazma, füze üretim ve geliştirme veya eğitim açısından savaşa hazırlık çalışmalarının hiç durmadığını kaydeden Ebu hasan, "Biz bir hedefe inanıyoruz. O da; İsrail ile savaşmak ve İsraillileri meşgul etmek. Birçok savaş ve tırmanış bizi hedefimizden caydırmadı." dedi.

Ebu Hasan, Filistin direnişinin İsrail'e güvenmediğini ve onun Kovid-19'la meşgul olmasına rağmen "ihanet etmesinden" endişelendiğini ifade ederek, şunları kaydetti:



"İsrail'de Kovid-19'un yayılmasına rağmen biz onun ani saldırılarına karşı teyakkuz halindeyiz. Hava ve deniz hareketlerinin yanı sıra sınır boyunda hareket eden askeri araçları ve güçleri takip ediyoruz."