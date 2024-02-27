Filistinli baba, çocuklarının naaşlarını köpekler yemesin diye...

Filistinli baba Nasır el-Ağa, öldürülen çocukları ve akrabalarının cesetlerini kedi ve köpeklerin yememesi için canını tehlikeye atarak onları bulundukları yerden aldı.

Filistinli Ağa'nın çocukları, kardeşi ve yeğenlerinin de aralarında bulunduğu 11 kişi, Han Yunus'taki Salahaddin Caddesi'nde İsrail tankları tarafından açılan ateş sonucu öldürüldü.

Ağa, çocukları ve akrabalarının cesetlerinin sokakta kalmaması ve diğer canlılara yem olmaması için harekete geçti. Akrabalarıyla sabahın ilk saatlerinde yola çıkan Ağa, Salahaddin Caddesi'ne ulaştı.

İsrail güçlerinin ve keskin nişancıların saldırı tehdidine rağmen cesetleri oldukları yerden almayı başaran Ağa ve beraberindekiler, defin öncesi naaşları Deyr Belah'taki Aksa Şehitleri Hastanesine götürdü.

"Çocuklarımı köpeklere yem edemezdim"

Olayın nasıl gerçekleştiğini AA muhabirine anlatan Ağa, Salahaddin Caddesi'nde konuşlanan İsrail tanklarının önce vatandaşların geçmesine izin verdiğini sonrasında ise caddeyi geçtikleri sırada peş peşe ateş açarak 11 kişiyi öldürdüğünü söyledi.

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"Çocuklarımın cesetlerini kedi ve köpeklere yem edemezdim. Büyük risk alarak onları oldukları yerden almak zorunda kaldım." diyen Ağa, Han Yunus'ta hareket eden her şeyin öldürüldüğünü kaydetti ve durumu "çok zor" olarak nitelendirdi.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 12 bin 660’ı çocuk, 8 bin 570’i kadın olmak üzere 29 bin 782 Filistinli öldürüldü, 70 bin 43 kişi yaralandı.