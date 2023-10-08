Filistin'in meşru müdafaasına Bülent Arınç'tan eleştiri! 'Buna ne gerek vardı' diyor... Hamas'ı militanlıkla itham etti

Bugüne kadar İsrail'in zulümleri karşısında neredeyse en etkili müdafaasını sergileyen Aksa Tufanı operasyonu, içimizdeki bazı kesimleri de rahatsız etti.

Bülent Arınç da Hamas'ın askeri kanadı Kassam Tugayları'nın operasyonlarından rahatsız olduğunu söyledi. Arınç, "Çatışmaların başlangıcı Gazze’den. Karşı tarafa füze fırlatarak veya onları esir alarak onları teşhir ederek, karşı tarafı kızdırmış. Binyamin Netanyahu bitme noktasındaydı fakat tekrar hayat kazandı, çünkü İsrail'e karşı döndü dedi ki ‘ben savaş ilan ediyorum bunları ortadan yok edinceye kadar’ " ifadelerini kullandı.

Hamas'ı militanlıkla suçlayan Arınç, "Gazze'deki Hamas diyeyim, mücahit desen bir türlü militan desen bir türlü." şeklinde konuştu.

Hamas'ı işgalci İsrail ile anlaşmamakla suçlayan Arınç, sözlerine şöyle devam etti:

İş bu değil ki kardeşim bir ara Birleşmiş Milletler'in kabul ettiği iki devletli bir çözüme doğru gitmek lazım. Oslo'da böyle bir karar alınmış. İsrail onu da tanımıyor ama biz bir noktaya kadar getirmiştik. Filistin kendi sınırları içerisinde bağımsız bir devlet olacak. İsrail kendi sınırları içerisinde bağımsız bir devlet olacak. İki devleti de dünya tanıyacak ve artık bu sorun kendi sınırları içerisinde bitmiş olacak. Tabi ihtilaflı noktalar var, Golan Tepeleri, Batı Şeria var o var bu var bunlar da sulh yoluyla çözülebilir. Çünkü Birleşmiş Milletler de bu kavgalardan usandı. Onların da bir programı çerçevesinde Türkiye'nin de öncülüğüyle bir şeyler yapılabilir. Gazze’yi buna yanaştıramıyoruz. İsmail Hani olsun bir başkası olsun, bir Müslüman olarak seviyoruz. Bir Filistinli olarak seviyoruz ama hala onlar İsrail'i tanımamakta ısrar ediyorlar. Şimdi diplomaside bir söz vardır. Sıkılı yumrukla el sıkışılmaz, yumruğunuzu açacaksınız ki karşı tarafta elinizi sıksın.

ÖNE ÇIKAN VİDEO