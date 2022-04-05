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Dünya Filistin'in Kudüs Valisi İsrail tarafından gözaltına alındı!
Dünya

Filistin'in Kudüs Valisi İsrail tarafından gözaltına alındı!

Filistin'in Kudüs Valisi olarak görev yapan Adnan Gays, bugün sabah saatlerinde İsrail güçlerince gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2022-04-05 12:13:00 - 2022-04-05 12:16:39
Filistin'in Kudüs Valisi İsrail tarafından gözaltına alındı!

Filistin'in Kudüs Valisi olarak görev yapan Adnan Gays, bugün sabah saatlerinde İsrail güçlerince gözaltına alındı.

Yerel kaynakların aktardığı bilgilere göre, Gays bugün erken saatlerce İsrail güçleri tarafından Silvan'daki evinden gözaltına alınarak bilinmeyen bir yere götürüldü.

Gays'ın neden gözaltına alındığına dair bir bilgi verilmedi.

Son günlerde Kudüs genelinde tansiyon yükseliyordu.

2018 yılında Kudüs Valisi olarak göreve başlayan Gays, şimdiye dek onlarca kez İsrail tarafından gözaltına alındı.

Gays, son olarak Mart ayı sonunda gözaltına alınmış, 24 saat gözaltında tutulduktan sonra, kefaletinin ödenmesiyle serbest kalmıştı.

Kaynak: Mepa News

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