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Gündem Filistin'e destek eylemine katılan vatandaş: "Kudüs'te Cuma namazı kılacağız"
Gündem

Filistin'e destek eylemine katılan vatandaş: "Kudüs'te Cuma namazı kılacağız"

Yeniakit Publisher
2024-01-03 09:41:00 -

Galata Köprüsü’nde gerçekleştirilen Filistin’e destek mitinginde konuşan bir kişinin sözleri sosyal medyada dikkat çekti.

2024’ün ilk sabahında Ayasofya, Süleymaniye, Sultanahmet ve Yeni Camii’nden sabah namazı sonrası çıkan binlerce insan, Galata Köprüsü’ne Filistin’e destek olmak için yürüdü. Türkiye Gençlik Vakfı’nın (TÜGVA) çağrısıyla Galata Köprüsü’nde kalabalık, köprünün her iki yakasına astıkları pankartlarla İsrail’in Gazze’ye saldırılarını protesto etti.

 

Burada vatandaşlarının yaşanan insanlık dramına dair görüşleri soruldu. Filistin'e destek mitinginde konuşan bir şahıs, "İnşallah bir avuç çöp artığı olan İsraillileri oradan kovacağız. Dualarımız Filistinli mücahitlerimizle... Devletimize güveniyoruz. Kudüs'te Cuma namazı kılacağız. Gazzeli kardeşlerimizle sabah namazı kılacağız." dedi. Şahsın bu sözleri sosyal medyada dikkat çekti.

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