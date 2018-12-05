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Filistin'den Uluslararası Ceza Mahkemesine eleştiri: Geciktiniz!

Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki, Uluslararası Ceza Mahkemesinin İsrail hakkında soruşturma açmakta geciktiğini belirterek mahkemenin güvenilirliğini zedelendiğini dile getirdi.

05 Aralık 2018 Çarşamba 23:03
Filistin'den Uluslararası Ceza Mahkemesine eleştiri: Geciktiniz!

Uluslararası Ceza Mahkemesinin (UCM) merkezinin bulunduğu Lahey'de bu yıl 17'ncisi düzenlenen Taraf Devletler Toplantısı'nda konuşan Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki, Filistin'deki durumla ilgili UCM Savcılık Ofisinin 4 yıl önce ön inceleme başlattığını hatırlatarak UCM'nin İsrail'in işlediği suçlara karşı soruşturma açmakta gecikmesinin, mahkemenin güvenilirliğini zedelediğini vurguladı.

Maliki, "Mahkemenin soruşturma başlatabilmesi için daha kaç Filistinli, işgalci İsrail birimleri yüzünden acı çekecek. Daha kaç evin yıkılması, kaç ailenin yerinden edilmesi, kaç mahkumun işkence görmesi, kaç çocuğun öldürülmesi ve gözaltına alınması gerekiyor." dedi.

UCM Savcılığı tarafından ön inceleme başlatılmasının üzerinden 4 yıl geçtiğini anımsatan Maliki, bu süreçte İsrail'in suç işlemeye devam etmesine rağmen soruşturma başlatılması için karar alınmadığına dikkati çekti.

'Adaletin sağlanması için çok fazla beklediler'

Maliki, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Filistin'de işlenen iğrenç suçlara maruz kalan mağdurlar adaletin sağlanması için çok fazla beklediler. Tehditler ve zorbalıklar nedeniyle bugün her zamankinden daha çok sistemin tarafsızlığı ve taraf devletlerin yükümlüklerini yerine getirmesi için Filistin bir imtihan olacaktır."

Roma Statüsüne göre, savcılığın herhangi bir durumda soruşturma açılıp açılmayacağına karar verme yetkisine sahip olduğunu söyleyen Maliki, bunun makul bir zaman diliminde yapılmasının savcılığın görevi olduğunu, adaletin geciktirilmemesi gerektiğini kaydetti.

Maliki, Filistin devletinin devam eden ön incelemeyle ilgili UCM Savcılığına bilgi aktarmaya ve birlikte çalışmaya devam ettiğini dile getirdi.

 

Haber Tarihi: 05 Aralık 2018 Çarşamba 23:03
  1. Riyad el-Maliki
  2. İsrail

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