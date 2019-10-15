Filistin’den Barış Pınarı Harekatı’na tam destek: Allah için sizin yanınızdayız

Murathan Seyitoğlu yeniakit.com.tr

Filistinli Aktivist Musa Hicazi, yeniakit.com.tr’ye dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Filistin Dışişleri Bakanı el-Maliki’nin Türkiye’nin bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı’nı kınadıkları yönündeki iddiaları resmi olarak da yalanlandığına dikkat çeken Filistinli Aktivist Musa Hicazi, "Türkiye’de yayınlanan bazı haberlerde ve yapılan bazı sosyal medya paylaşımlarında Filistin’in Türkiye’yi kınadığı iddiası yer alıyor. Bu iddialar gerçekleri yansıtmıyor ve tamamen yalandır" şeklinde konuştu.

"Biz Kürtler gibi aldandık"

Filistin’in tarihi sürecini anlatarak "Filistin İsrail’in işgali altındadır" diyen Musa Hicazi, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biz Kürtler gibi aldandık. İsrailliler, Amerikalılar, Avrupalılar ve Arap gerici liderleri rahmetli Yaser Arafat’ı aldatıp ona belediye gibi birkaç küçük şehrin yönetimini verdiler ve ona ‘devlet’ dediler. Rahmetli Yaser Arafat’ın yaptığı en büyük hata bu oldu."

"PKK’ya silahları İsrail ve Amerika veriyor"

PKK/YPG terör örgütünün Kürtleri kesinlikle temsil etmediğine vurgu yapan Musa Hicazi, şunları söyledi:

"Kürtlerden bahsedilince aklımıza Selahaddin Eyyubi’nin torunları geliyor. PKK’ya silahları İsrail ve Amerika veriyor. PKK’nın amacı Türkiye’yi bölmektir ve biz Filistinliler olarak Türkiye’nin bölünmesine kesinlikle karşıyız."

"Türkiye Müslümanların baş tacıdır"

Filistinlierin kalbi yüreğinin Türkiye ile birlikte attığını söyleyen Musa Hicazi, "Biz kendimizi hâlâ Osmanlı torunu olarak görüyoruz. Türkiye olarak sürekli Filistin’in, Suriyelilerin, Azerilerin, Afganların yayındaydınız. Bu yüzden hep sizi Sultan Abdülhamid’in devamı olarak görüyoruz. Allah için, dinimiz için, biliniz ki, sizinleyiz. Türkiye Müslümanların baş tacıdır. Zaten bir tek Türkiye kaldı. Allah yâr ve yardımcınız olsun. Tekrar ediyorum, sizinleyiz" dedi.

"Allah için yalan haberlere inanmayın"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğindeki Türkiye’nin mazlumların ve ümmetin gür sesi olduğuna dikkat çeken Filistinli Aktivist Musa Hicazi, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bütün Filistinliler olarak sizinleyiz. Allah için yalan haberlere inanmayın. Mescid-i Aksa’da size dua ettik. Allah yâr ve yardımcınız olsun. Hepimiz Müslümanız. Müslümanlar bir olmalı. İnşallah sizi Filistin’e de bekliyorum. Siz buranın ev sahibisiniz. Allah yâr ve yardımcınız olsun."