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Gündem Düğünde ağzına aldığı meşale yüzünde patladı
Gündem

Düğünde ağzına aldığı meşale yüzünde patladı

Yeniakit Publisher
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Ankara’da düğünde dans eden genç, ağzıyla tuttuğu meşalenin yüzünde patlaması sonucu yaralandı.

Olay, Pursaklar ilçesindeki bir düğün salonunda meydana geldi. Düğün sırasında dans eden bir genç elindeki meşaleyi yaktı. Bir süre müzik eşliğinde dans eden genç, meşaleyi ağzına aldığı sırada meşale aniden patladı.

Yüzünden yaralanan genç, hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi. O anlar ise düğüne katılan davetlilerin cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

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