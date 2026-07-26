Düğünde ağzına aldığı meşale yüzünde patladı
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
Ankara’da düğünde dans eden genç, ağzıyla tuttuğu meşalenin yüzünde patlaması sonucu yaralandı.
Olay, Pursaklar ilçesindeki bir düğün salonunda meydana geldi. Düğün sırasında dans eden bir genç elindeki meşaleyi yaktı. Bir süre müzik eşliğinde dans eden genç, meşaleyi ağzına aldığı sırada meşale aniden patladı.
Yüzünden yaralanan genç, hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi. O anlar ise düğüne katılan davetlilerin cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.