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65 milyonluk liralık ev 15 milyona düştü: Ne gelen var ne giden!

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65 milyonluk liralık ev 15 milyona düştü: Ne gelen var ne giden!

İngiltere’nin Devon kontluğundaki Sidmouth’ta, Peak Hill Road’da bulunan deniz manzaralı saz çatılı lüks evin hikâyesi…

#1
Foto - 65 milyonluk liralık ev 15 milyona düştü: Ne gelen var ne giden!

İngiltere’nin doğu Devon kıyısında, Sidmouth’taki Peak Hill Road’da yer alan bu eşsiz saz çatılı ev, 1960’larda ünlü romancı R.F. Delderfield için tasarlanıp inşa edilmiş. Dairesel mimarisiyle doğal ışığı ve manzarayı maksimuma çıkaran yapı, Jurassic Coast’un en güzel panoramik deniz ve kıyı manzaralarından birine sahip.

#2
Foto - 65 milyonluk liralık ev 15 milyona düştü: Ne gelen var ne giden!

Ev, yaklaşık 122 metre (400 feet) yüksekliğindeki uçurumun kenarında konumlanıyor. Piyasa değeri bir dönem 1,1-1,6 milyon sterlin (yaklaşık 65 milyon TL ve üzeri) seviyesindeydi. Mevcut sahipleri 2011 yılında 695 bin sterline satın almıştı.

#3
Foto - 65 milyonluk liralık ev 15 milyona düştü: Ne gelen var ne giden!

2024’te yaşanan uçurum çökmesiyle bahçesinin en uzak bölümünün bir kısmını kaybeden ev, bugün uçurum kenarına yalnızca yaklaşık 12 metre (40 feet) mesafede duruyor. Bu durum, değerinin dramatik şekilde düşmesine neden oldu.

#4
Foto - 65 milyonluk liralık ev 15 milyona düştü: Ne gelen var ne giden!

Olgun peyzajlı bahçesinde teraslar, süs havuzu, çimenlik alanlar ve renkli bitkiler bulunuyor. Garaj ve geniş otopark alanı da mevcut. Ancak kıyı erozyonu ve art arda yaşanan çökmeler alıcıları ürkütüyor.

#5
Foto - 65 milyonluk liralık ev 15 milyona düştü: Ne gelen var ne giden!

İç mekânda özel tasarım entegre mutfak, Fransız kapılarla teraslara açılan ferah oturma odası, esnek yemek odası/üçüncü yatak odası, iki geniş üst kat yatak odası, modern banyo ve ebeveyn banyosu yer alıyor. Üç yatak odalı, iki banyolu bu detaylı yapı, mobilyalı olarak satılıyor.

#6
Foto - 65 milyonluk liralık ev 15 milyona düştü: Ne gelen var ne giden!

21 Temmuz 2026’da Bradley’s Estate Agents aracılığıyla açık artırmaya çıkan evin başlangıç fiyatı 250 bin sterlin (yaklaşık 15 milyon TL) olarak belirlendi.

#7
Foto - 65 milyonluk liralık ev 15 milyona düştü: Ne gelen var ne giden!

Açık artırmada üç teklif geldi ancak en yüksek teklif 249 bin sterlinde kaldı ve satış gerçekleşmedi. Ev sahibi şimdi yeni teklifleri değerlendiriyor; ilerleyen dönemde daha düşük fiyatla yeniden açık artırmaya çıkarma ihtimali de var.

#8
Foto - 65 milyonluk liralık ev 15 milyona düştü: Ne gelen var ne giden!

Gayrimenkul ilanında, son yıllarda yaşanan kıyı erozyonu ve bahçenin uzak sınırındaki uçurum çökmesi açıkça belirtiliyor. Alıcılara kapsamlı jeolojik rapor da sunuluyor; rapor sahanın mevcut stabilitesi konusunda görece rahatlatıcı sonuçlar içeriyor.

#9
Foto - 65 milyonluk liralık ev 15 milyona düştü: Ne gelen var ne giden!

Açık artırmadan yalnızca birkaç gün önce, yakındaki Jacob’s Ladder plajında yeni bir uçurum çökmesi yaşandı. Kırmızı toz bulutu plajı kapladı. Bölgedeki yumuşak kırmızı kumtaşı yapısı nedeniyle ani çökmeler sık görülüyor.

#10
Foto - 65 milyonluk liralık ev 15 milyona düştü: Ne gelen var ne giden!

Deniz manzarası ve masal evi havasına rağmen “uçuruma düşme riski” alıcıları uzak tuttu. Ev hâlâ satışta; sahiplerinin büyük değer kaybı yaşadığı bu mülk, hem büyüleyici hem de riskli konumuyla gündemde kalmaya devam ediyor.

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