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Dünya İki yolcu otobüsü çarpıştı: 35 kişi öldü, 30 kişi yaralandı
Dünya

İki yolcu otobüsü çarpıştı: 35 kişi öldü, 30 kişi yaralandı

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İki yolcu otobüsü çarpıştı: 35 kişi öldü, 30 kişi yaralandı

Suriye’de Şam-Deyrizor yolunda iki yolcu otobüsünün çarpışması sonucu meydana gelen feci kazasında 35 kişi hayatını kaybetti, 30 kişi de yaralandı.

Suriye otobüs kazasıyla sarsıldı. Suriye devlet televizyonu El-İhbariyye, Şam-Deyrizor yolu üzerinde, Suhne ve Palmira bölgeleri arasında iki yolcu otobüsünün çarpıştığını duyurdu.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, kazada ilk belirlemelere göre 35 kişi hayatını kaybetti, 30 kişi yaralandı.

Yaralılar çevre hastanelere nakledilirken ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.

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