Filistin'deki Yahudi işgali rekor seviyeye yükseldi

İsrailli sivil toplum kuruluşu Peace Now, aşırı sağcı İsrail hükümetinin iktidarda olduğu 6 ay içinde işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan Yahudi yerleşim yerlerinde rekor düzeyde konut inşasına izin verdiğini açıkladı.

Peace Now tarafından perşembe günü yapılan açıklamaya göre, İsrail, ocak ayından bu yana Batı Şeria genelinde bulunan Yahudi yerleşim yerlerinde 12 bin 855 konutun inşasına izin verdi.

Açıklamada, "6 ay içinde, İsrail'in güçlü bir biçimde teşvik ettiği tek sektör yerleşim yerleri girişimi olmuştur." denildi.

Birleşmiş Milletler'e göre, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki 279 Yahudi yerleşim yerinde yaklaşık olarak 700 bin yerleşimci yaşıyor.

İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir ve Maliye Bakanı Bezalel Smotrich gibi isimlerin de Yahudi yerleşim yerlerinde yaşadığı biliniyor.

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İsrail, işgal altında tuttuğu bölgelerde yasa dışı Yahudi yerleşim yerleri inşa ederek ve bu bölgeleri kalkındırmayı hedefleyerek Filistin topraklarını Yahudileştirmeye çalışıyor.

Kaynak: Mepa News