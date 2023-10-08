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Dünya Filistin'de bilanço artıyor! Can kaybı 413'e yükseldi
Dünya

Filistin'de bilanço artıyor! Can kaybı 413'e yükseldi

Yeniakit Publisher
2023-10-08 21:59:00 - 2023-10-08 22:04:03
Filistin'de bilanço artıyor! Can kaybı 413'e yükseldi

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in düzenlediği saldırılarda hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısının 413'e, yaralı sayısının ise 2 bin 243'e yükseldiğini açıkladı.

İsrail ve Filistin arasındaki çatışmalar devam ederken, saldırılarda hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı arttı. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail saldırılarında hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısının 78'i çocuk ve 41'i kadın olmak üzere 413'e, yaralı sayısının ise 213'ü çocuk ve 140’ı kadın olmak üzere 2 bin 243'e yükseldiğini bildirdi.

700 İsrailli öldü

Hamas’ın düzenlediği saldırılarda hayatını kaybeden İsraillilerin sayısı 700’e, yaralıların sayısı ise 20’si ağır toplam 2 bin 156 kişiye yükselmişti.

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, dün sabah saatlerinde İsrail'e yönelik 'Aksa Tufanı Operasyonu' başlatmış, İsrail ise 'Demir Kılıçlar Operasyonu'yla karşılık vermişti. Bölgede çatışmalar devam ediyor.

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