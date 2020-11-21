Filistin yönetiminin İsrail kararı kınandı
Filistin yönetimi, İsrail’le güvenlik iş birliğine yeniden başlayacağını açıkladı.
Filistin Sivil İşler Bakanı Hüseyin eş-Şeyh, İsrail ile ilişkilerin 19 Mayıs 2020’den önceki haline döneceğini belirtti. Filistinli gruplar ise Ramallah yönetiminin İsrail’le güvenlik iş birliğine yeniden başlamasını kabul etmediklerini duyurdu. Filistinli gruplar, yaptıkları açıklamalarda Filistin yönetiminin söz konusu kararını kınadı ve bu karardan geri adım atması çağrısında bulundu. Gruplar, ABD ve İsrail’e güvenmeye devam edilmesinin Filistin meselesini tasfiye edeceğini belirtti.